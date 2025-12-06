Nanded Honor Killing: प्रेम संबंध के चलते दलित युवक की हत्या के आरोप में 1 और आरोपी गिरफ्तार, पीड़ित परिवार को दी गई सुरक्षा

Nanded Honor Killing: अंतरजातीय संबंध को लेकर 20 वर्षीय एक युवक की हत्या के मामले में शुक्रवार को एक और व्यक्ति को हिरासत में लिया गया, जबकि पुलिस ने उसके परिवार और प्रेमिका को सुरक्षा प्रदान की है। सक्षम टेट की पिछले सप्ताह उसकी प्रेमिका आंचल ममीदवार के परिवार वालों ने कथित तौर पर हत्या कर दी थी। इतवारा पुलिस थाने के निरीक्षक रामेश्वर खनाल ने नाम उजागर किए बिना बताया कि शुक्रवार के मामले में एक और व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है। खनाल ने बताया कि संघसेन नगर स्थित सक्षम के आवास पर दो पुलिसकर्मी चार घंटे की शिफ्ट में तैनात रहेंगे, ताकि उसके परिवार को 24 घंटे सुरक्षा प्रदान की जा सके।

कई सामाजिक संगठनों ने टेट परिवार और आंचल के लिए पुलिस सुरक्षा की मांग की थी। इस बीच, पुलिस सूत्रों ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज में पता चला है कि आंचल के एक भाई को हत्या से कुछ देर पहले अपने एक दोस्त के साथ सक्षम के घर पर नजर रख रहा था। सक्षम और आंचल के भाई हिमेश ममीदवार के बीच झगड़ा होने के दौरान 27 नवंबर की शाम सक्षम की हत्या कर दी गयी थी। उस समय सक्षम अपने दोस्तों के साथ नांदेड़ के पुराने गंज इलाके में था।

हिमेश ने कथित तौर पर सक्षम को गोली मारी और फिर उसके सिर पर टाइल्स से वार किया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हिमेश, उसके भाई साहिल (25) और उनके पिता गजानन ममीदवार (45) को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया गया था। पुलिस ने अब तक इस मामले में सात लोगों को गिरफ्तार किया है। सक्षम की हत्या के बाद, आंचल ने उसके शव से शादी कर ली और दावा किया कि इससे उनका प्यार "अमर" हो जाएगा। इस घटना ने सुर्खिया बटोरी थी।

Web Title: Nanded Murder over inter-caste affair One more accused in custody victim's family provided security