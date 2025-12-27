नांदेड़ः 2 बेटा उमेश-बजरंग ने पहले पिता रमेश सोनाजी लखे और मां राधाबाई लखे का गला घोंटने के बाद ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या की, आखिर वजह

Highlights मुदखेड तहसील के ज्वाला मुरहर गांव स्थित उनके घर में एक पलंग पर बरामद किया गया। गला घोंट कर हत्या कर दी और बाद में दोनों ने चलती ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या कर ली। उमेश और बजरंग पर हत्या का आरोप लगाया गया है और सभी पहलुओं की जांच की जा रही है।

Nanded:महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले में एक ही परिवार के चार सदस्यों की मौत की जांच में पता चला है कि दो भाइयों ने घर पर अपने माता-पिता का गला घोंटने के बाद ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या कर ली। यह हत्या और आत्महत्या की घटना आर्थिक तंगी के कारण घटित हुई है। पुलिस अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि बृहस्पतिवार को सुबह करीब आठ बजे, रमेश सोनाजी लखे (51) और उनकी पत्नी राधाबाई लखे (45) का शव मुदखेड तहसील के ज्वाला मुरहर गांव स्थित उनके घर में एक पलंग पर बरामद किया गया जबकि बाद में, उनके बेटों उमेश (25) और बजरंग (23) का शव गांव से कुछ किलोमीटर दूर मुगत रेलवे स्टेशन के पास पटरियों पर मिला।

बारड पुलिस थाने के निरीक्षक दत्तात्रेय मंथले ने बताया, "हमारी जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पुष्टि हुई है कि जब रमेश लखे और उनकी पत्नी राधाबाई लखे घर पर सो रहे थे तभी उनके बेटों (उमेश और बजरंग) ने उनका गला घोंट कर हत्या कर दी और बाद में दोनों ने चलती ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या कर ली।"

अधिकारी ने बताया कि रमेश लखे कथित तौर पर लकवाग्रस्त थे और लंबे समय से बीमार थे जिसके कारण उनके परिवार पर गहरा आर्थिक बोझ पड़ गया था। उन्होंने कहा कि जांच के तहत बयान दर्ज किए जा रहे हैं। इसमें उस दुकानदार का बयान भी शामिल है, जिससे दोनों भाइयों ने बृहस्पतिवार तड़के सुपारी के पैकेट खरीदे थे।

यह खरीदारी उन्होंने रेलवे ट्रैक की ओर जाते समय की थी, जहां उन्होंने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। जांच से जुड़े एक अधिकारी ने कहा कि संभावना है कि आर्थिक दबाव के कारण बेटों ने अपने माता-पिता की हत्या की और इसके बाद खुद की जान ले ली। अधिकारी ने बताया कि उमेश और बजरंग पर हत्या का आरोप लगाया गया है और सभी पहलुओं की जांच की जा रही है।

Web Title: Nanded 2 sons Umesh and Bajrang, strangled their father Ramesh Sonaji Lakhe and mother Radhabai Lakhe before committing suicide jumping train