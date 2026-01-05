एक प्रेमिका और 9 आपस में भिड़े?, तानशु नागपुरे ने मुस्तफा को चिढ़ाया, ईशा, गोलू, लुकमान, साहिल और सलाउद्दीन ने लोहे की छड़ और चाकू से रितिक पटले को मार डाला
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: January 5, 2026 15:46 IST2026-01-05T15:45:24+5:302026-01-05T15:46:06+5:30
Nagpur:महाराष्ट्र के नागपुर में दोस्त को उसकी महिला मित्र की वजह से चिढ़ाने पर हुई झड़प में 22 वर्षीय युवक की मौत हो गई जबकि चार अन्य घायल हो गए। पुलिस ने रविवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि इस मामले में पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं एक नाबालिग को हिरासत में लिया गया है। मृतक की पहचान पार्वती नगर निवासी रितिक सावनलाल पटले के रूप में हुई है। पुलिस ने ईशा हातिम अंसारी (55), उसके बेटे मुस्तफा उर्फ गोलू अंसारी (28), लुकमान अंसारी (22), साहिल अंसारी (20), सलाउद्दीन अंसारी (19) को गिरफ्तार किया और एक किशोर को पकड़ लिया है।
यह घटना शनिवार रात करीब 11:30 बजे पार्वती नगर चौक पर हुई। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच जारी है। पुलिस के मुताबिक, पाटले और उसका दोस्त तानशु नागपुरे अपने घर के बाहर बैठे थे, तभी मुस्तफा उनके पास आया और उनके साथ शराब पीने को कहा।
जब उन्होंने इनकार कर दिया, तो उसने कथित तौर पर उन्हें अपनी मोटरसाइकिल पर साथ चलने के लिए मजबूर किया। लौटते समय, नागपुरे ने मुस्तफा की महिला मित्र को लेकर उसे चिढ़ाया, जिसके बाद दोनों के बीच बहस छिड़ गई। बाद में, लुकमान ने कथित तौर पर नागपुरे को फोन पर गाली दी।
जब पाटले, नागपुरे और एक अन्य मित्र मामले को सुलझाने गए, तो छह आरोपियों ने उन पर लोहे की छड़ और चाकू से हमला कर दिया। पुलिस ने बताया कि पटले को सिर में गंभीर चोटें आईं और अस्पताल ले जाने पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया गया।