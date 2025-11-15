Muzaffarpur Fire Accident: आग और जिंदा जले ललन शाह, मां, पत्नी और 2 बच्चे, अस्पताल में जिंदगी से जूझ रहे 5 लोग

Highlights Muzaffarpur Fire Accident: मृतकों में ललन शाह, उनकी मां, पत्नी और दो बच्चे शामिल हैं। Muzaffarpur Fire Accident: पांच घायलों को नजदीकी सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। Muzaffarpur Fire Accident: दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग पर काबू पाया।

Muzaffarpur: बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में एक मकान में आग लग जाने से एक ही परिवार के पांच सदस्यों की मौत हो गई और पांच अन्य गंभीर रूप से झुलस गए। अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी। मृतकों में ललन शाह, उनकी मां, पत्नी और दो बच्चे शामिल हैं। पांच घायलों को नजदीकी सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

पुलिस उपाधीक्षक सुचित्रा कुमारी ने पत्रकारों से कहा, ‘‘यह घटना मोतीपुर इलाके के वार्ड संख्या 13 में मध्यरात्रि के आसपास हुई। आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी जिसने इमारत की तीसरी मंजिल को अपनी चपेट में ले लिया। घटना के वक्त लोग सो रहे थे।’’ उन्होंने आगे कहा, ‘‘दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग पर काबू पाया। पांच लोगों की मौके पर ही मौत हो गई।

पांच अन्य गंभीर रूप से झुलस गए... शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।’’ शुरुआत में स्थानीय लोग आग की लपटें उठते देखकर और तेज चीख-पुकार सुनकर मौके पर पहुंचे लेकिन ज्यादा कुछ नहीं कर पाए। उन्होंने अग्निशमन नियंत्रण कक्ष और स्थानीय पुलिस को घटना की सूचना दी। उन्होंने बताया कि मामले में आगे की जांच जारी है।

Web Title: Muzaffarpur Fire Accident Bihar Tragedy 5 A Family Killed Midnight Fire House Lalan Shah mother, wife 2 children alive 5 people battling lives