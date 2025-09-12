15 वर्षीय किशोरी से 2 साल तक यौन शोषण, मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के नाम पर वार्ड पार्षद उमेश गुप्ता ने किया हैवानियत
मुजफ्फरपुरः बिहार में मुजफ्फरपुर जिले के अहियापुर थाना क्षेत्र के वार्ड एक के वर्तमान निगम के वार्ड पार्षद उमेश गुप्ता पर मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के नाम पर एक 15 वर्षीय किशोरी का दो साल से यौन शोषण करने का लगा है। वार्ड पार्षद से तंग आकर किशोरी ने मामले की शिकायत अहियापुर थाने में दर्ज कराई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है।
पीड़ित किशोरी का एसकेएमसीएच में मेडिकल जांच कराते हुए पुलिस ने किशोरी का बयान दर्ज किया है। पूरे मामले को लेकर एसडीपीओ टाउन 2 विनीता सिन्हा ने बताया कि मामला दर्ज कर महिला दारोगा को मामले की जांच की जिम्मेवारी सौंपी गई है।
कोर्ट में किशोरी का बयान दर्ज करवाने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। पुलिस को दिए आवेदन में किशोरी ने बताया है कि उसके माता-पिता का देहांत हो चुका है। उनका मृत्यु प्रमाणपत्र बनवाने के दौरान वार्ड पार्षद उमेश गुप्ता से उसका संपर्क हुआ।
समाज कल्याण विभाग से लाभ दिलवाने का झांसा देकर उसने किशोरी ने दो साल से यौन शोषण करने का आरोप लगाया है। बताया गया है कि आरोपी वार्ड पार्षद ने अपने एक महिला सहयोगी के सहयोग से 15 वर्षीय किशोरी का दो साल से यौन शोषण करता रहा था।