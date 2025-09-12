15 वर्षीय किशोरी से 2 साल तक यौन शोषण, मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के नाम पर वार्ड पार्षद उमेश गुप्ता ने किया हैवानियत

By एस पी सिन्हा | Updated: September 12, 2025 17:47 IST2025-09-12T17:46:12+5:302025-09-12T17:47:08+5:30

मुजफ्फरपुरः समाज कल्याण विभाग से लाभ दिलवाने का झांसा देकर उसने किशोरी ने दो साल से यौन शोषण करने का आरोप लगाया है।

Muzaffarpur 15-year-old girl sexually abused 2 years Ward Councilor Umesh Gupta committed atrocity name getting death certificate made | 15 वर्षीय किशोरी से 2 साल तक यौन शोषण, मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के नाम पर वार्ड पार्षद उमेश गुप्ता ने किया हैवानियत

सांकेतिक फोटो

Highlightsमहिला सहयोगी के सहयोग से 15 वर्षीय किशोरी का दो साल से यौन शोषण करता रहा था।वार्ड पार्षद से तंग आकर किशोरी ने मामले की शिकायत अहियापुर थाने में दर्ज कराई है।मामला दर्ज कर महिला दारोगा को मामले की जांच की जिम्मेवारी सौंपी गई है।

मुजफ्फरपुरः बिहार में मुजफ्फरपुर जिले के अहियापुर थाना क्षेत्र के वार्ड एक के वर्तमान निगम के वार्ड पार्षद उमेश गुप्ता पर मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के नाम पर एक 15 वर्षीय किशोरी का दो साल से यौन शोषण करने का लगा है। वार्ड पार्षद से तंग आकर किशोरी ने मामले की शिकायत अहियापुर थाने में दर्ज कराई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है।

पीड़ित किशोरी का एसकेएमसीएच में मेडिकल जांच कराते हुए पुलिस ने किशोरी का बयान दर्ज किया है। पूरे मामले को लेकर एसडीपीओ टाउन 2 विनीता सिन्हा ने बताया कि मामला दर्ज कर महिला दारोगा को मामले की जांच की जिम्मेवारी सौंपी गई है।

कोर्ट में किशोरी का बयान दर्ज करवाने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। पुलिस को दिए आवेदन में किशोरी ने बताया है कि उसके माता-पिता का देहांत हो चुका है। उनका मृत्यु प्रमाणपत्र बनवाने के दौरान वार्ड पार्षद उमेश गुप्ता से उसका संपर्क हुआ।

समाज कल्याण विभाग से लाभ दिलवाने का झांसा देकर उसने किशोरी ने दो साल से यौन शोषण करने का आरोप लगाया है। बताया गया है कि आरोपी वार्ड पार्षद ने अपने एक महिला सहयोगी के सहयोग से 15 वर्षीय किशोरी का दो साल से यौन शोषण करता रहा था।

Web Title: Muzaffarpur 15-year-old girl sexually abused 2 years Ward Councilor Umesh Gupta committed atrocity name getting death certificate made

क्राइम अलर्ट से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे

टॅग्स :crime news hindiCrime BranchBiharPoliceक्राइम न्यूज हिंदीबिहाररेप