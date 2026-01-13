आखिर किसने अनुराग गुप्ता को मारा?, सोमवार को लापता और मंगलवार को शव होटल के पीछे मिला

Highlights शव आज होटल के ही पीछे से बरामद किया गया और पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया। मौत के कारणों का पता लगाने के लिए जांच की जा रही है। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद विस्तृत कार्रवाई की जाएगी।

मुजफ्फरनगरः मुजफ्फरनगर जिले के मीरापुर कस्बे में लापता हुए एक होटल के कर्मचारी का शव मंगलवार को होटल के पीछे से बरामद हुआ। पुलिस सूत्रों ने बताया कि अनुराग गुप्ता (32) मीरापुर थाना क्षेत्र के शिव होटल में काम करता था और सोमवार को अचानक लापता हो गया था। सूत्रों ने कहा कि उसका शव आज होटल के ही पीछे से बरामद किया गया और पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया।

उन्होंने बताया कि मौत के कारणों का पता लगाने के लिए जांच की जा रही है। पुलिस ने मामले में पूछताछ के लिए होटल के कुछ कर्मचारियों को हिरासत में लिया है। इस बीच, मृतक के परिवार के सदस्यों ने उसकी हत्या किये जाने का आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस सूत्रों ने बताया कि सभी पहलुओं की जांच की जा रही है और पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद विस्तृत कार्रवाई की जाएगी।

Web Title: Muzaffarnagar Who killed Anurag Gupta He went missing Monday 12 january body found behind hotel on Tuesday 13 january