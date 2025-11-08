Muzaffarnagar: फीस जमा नहीं कर पाया छात्र, परीक्षा में बैठने से रोका; आत्मदाह करने की कोशिश

Muzaffarnagar: उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के बुढ़ाना कस्बे के डीएवी कॉलेज में शनिवार को कथित रूप से शुल्क जमा नहीं होने पर परीक्षा से वंचित किये गये एक छात्र ने आत्मदाह का प्रयास किया। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि छात्र को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

पुलिस ने यहां बताया कि बुढ़ाना कस्बे के डीएवी कॉलेज में बी. ए. द्वितीय वर्ष के छात्र उज्ज्वल राणा (22) ने कथित रूप से शुल्क जमा नहीं होने पर परीक्षा से वंचित किये जाने से क्षुब्ध होकर खुद पर पेट्रोल उड़ेलकर आत्मदाह की कोशिश की।

पुलिस ने बताया कि 70 प्रतिशत तक जल चुके छात्र उज्ज्वल को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया। बाद में उसे बेहतर उपचार के लिए बड़े अस्पताल में रेफर कर दिया गया। इस बीच, घटना के विरोध में लोगों ने कॉलेज के बाहर विरोध प्रदर्शन किया।

