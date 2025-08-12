UP Crime: मुजफ्फरनगर में नाबालिग बनी दरिंदे का शिकार, घर से बहला-फुसला कर ले गया था बाहर

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: August 12, 2025 11:40 IST2025-08-12T11:40:36+5:302025-08-12T11:40:40+5:30

UP Crime:  मुजफ्फरनगर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में सोमवार को एक नाबालिग लड़की का अपहरण कर उससे कथित तौर पर दुष्कर्म किया गया। पुलिस के एक अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार ने बताया कि आरोपी युवक नईम अहमद (22) को सोमवार शाम ही गिरफ्तार कर लिया गया।

उन्होंने बताया कि जब पीड़िता घर पर अकेली थी तो नईम वहां पहुंचा तथा नाबालिग को बहला-फुसला कर कहीं और ले गया, जहां उससे कथित तौर पर दुष्कर्म किया।

पुलिस ने बताया कि पीड़िता को मेडिकल जांच के लिए भेज दिया गया है। शाहपुर थाना प्रभारी जय सिंह भाटी ने बताया कि आरोपी के खिलाफ प्रासंगिक प्रावधानों में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। 

