मुंगेर पुलिसः कमरे में नग्न अवस्था में थे तीन युवक और एक युवती, सेक्स रैकेट का भंडाफोड़
By एस पी सिन्हा | Updated: August 21, 2025 16:53 IST2025-08-21T16:51:53+5:302025-08-21T16:53:25+5:30
Munger Police: एसडीपीओ सदर ने बताया कि लंबे समय से शिकायत मिल रही थी कि इस इलाके के एक घर में संदिग्ध गतिविधियां चल रही हैं।
Munger:बिहार में मुंगेर शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र में मयूर चौक के पास पुलिस ने एक देह व्यापार के धंधे का भंडाफोड़ किया है। यहां एक मकान में गुपचुप तरीके से सेक्स रैकेट चलाया जा रहा था। दरअसल, एक गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने जब छापेमारी की तो वहां का दृश्य देखकर सबके होश उड़ गए। पुलिस ने कमरे के भीतर से तीन युवक और एक युवती को नग्न अवस्था पकड़ा।
पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए सभी को हिरासत में ले लिया और पूछताछ शुरू कर दी है। एसडीपीओ सदर ने बताया कि लंबे समय से शिकायत मिल रही थी कि इस इलाके के एक घर में संदिग्ध गतिविधियां चल रही हैं। गहन जांच और पुख़्ता सूचना के बाद पुलिस ने टीम बनाकर छापेमारी की और सेक्स रैकेट का पर्दाफाश किया।
स्थानीय लोगों का कहना है कि इस घर में अक्सर अजनबी लोगों की आवाजाही रहती थी, जिससे संदेह गहराता जा रहा था। लेकिन कल पुलिस ने जब दरवाज़ा खटखटाया तो भीतर का पूरा खेल खुलकर सामने आ गया। फिलहाल पुलिस युवती और युवकों से पूछताछ कर रही है कि इस पूरे नेटवर्क के पीछे कौन-कौन शामिल हैं? मामले की गुत्थी सुलझाने के लिए मकान मालिक और दलालों की भी तलाश की जा रही है।