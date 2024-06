मुंबई: चाकूबाजी से सहमा कुर्ला; हमले में एक की मौत तीन घायल, पांच आरोपी गिरफ्तार

मुंबई: महानगर मुंबई के कुर्ला इलाके में हैरान करने वाली घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार, कुला में धारदार हथियार से किए गए हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई और तीन अन्य घायल हो गए। इस भयावह घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। हमले की घटना चूनाभट्टी पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में दर्ज की गई थी। मुंबई पुलिस को जैसे ही घटना की सूचना मिली, पुलिस जांच में जुट गई।

Maharashtra | One dead and three injured in a sharp-edged weapon attack in the Kurla area of Mumbai, under the jurisdiction of PS Chunabhatti. 5 accused have been taken into custody: Mumbai Police