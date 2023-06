मुख्तार के करीबी गैंगस्टर संजीव माहेश्वरी जीवा की हत्या, लखनऊ कोर्ट में अज्ञात हमलावरों ने मारी गोली

Highlights गैंगस्टर संजीव माहेश्वरी जीवा की गोली मारकर हत्या लखनऊ के कोर्ट में बुधवार दोपहर अज्ञात बदमाशों ने मारी गोली जीवा की हत्या करने आए बदमाश वकील बनकर आए थे

लखनऊ: उत्तर प्रदेश का राजधानी लखनऊ से एक चौंकाने वाली खबर आई है। यहां राजधानी लखनऊ के कोर्ट में बुधवार दोपहर अज्ञात बदमाशों ने गैंगस्टर संजीव माहेश्वरी जीवा की गोली मारकर हत्या कर दी। गैंगस्टर संजीव माहेश्वरी जीवा माफिया मुख्तार का करीबी था। उसने मुख्तार के लिए काम भी किया था।

#WATCH | Uttar Pradesh: Gangster Sanjeev Jeeva shot outside the Lucknow Civil Court. Further details awaited



