Mukhtar Ansari Death: मोहम्मदाबाद यूसुफपुर में दुकान-बाजार बंद, कल होगा सुपुर्द-ए-खाक, शव का इंतजार कर रहे लोग, 26 गाड़ियों का काफिला रवाना, सुरक्षा व्यवस्था कड़ी, देखें वीडियो

Highlights मोहम्मदाबाद यूसुफपुर में दुकानें और बाजार बंद हैं और लोग मुख्तार के शव का इंतजार कर रहे हैं। शव लेकर 26 गाड़ियों का काफिला शाम पौने पांच बजे गाजीपुर के लिए रवाना हो गया। छोटे बेटे उमर अंसारी, बहू निकहत अंसारी और दो चचेरे भाइयों के सुपुर्द किया गया।

Mukhtar Ansari Death: उत्तर प्रदेश के बांदा मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में पोस्टमार्टम के बाद मुख्तार अंसारी के शव को गाजीपुर जिले के मोहम्‍दाबाद यूसुफपुर स्थित उसके पैतृक निवास ले जाया जा रहा है। इस बीच उत्तर प्रदेश में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। कल दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया था। शनिवार को सुपुर्द-ए-खाक किया जाएगा। इससे पहले मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी ने बांदा के जिलाधिकारी को पत्र लिखकर मांग की है कि उनके पिता का पोस्टमॉर्टम दिल्ली एम्स के डॉक्टरों से कराया जाए। अपने पत्र में अंसारी ने लिखा है कि उनके परिवार को बांदा की चिकित्सा व्यवस्था पर भरोसा नहीं है। इस बीच, मोहम्मदाबाद यूसुफपुर में दुकानें और बाजार बंद हैं और लोग मुख्तार के शव का इंतजार कर रहे हैं।

#WATCH | Banda, Uttar Pradesh: Mukhtar Ansari's body being taken to Ghazipur after the post-mortem at Banda Medical College and Hospital.



He died yesterday after suffering a cardiac arrest. pic.twitter.com/6583gi3nke — ANI (@ANI) March 29, 2024

VIDEO | Mortal remains of gangster-turned-politician Mukhtar Ansari being taken from Banda to his native place, Ghazipur, in Uttar Pradesh. pic.twitter.com/NYqBeZQoJC — Press Trust of India (@PTI_News) March 29, 2024

#WATCH | Mukhtar Ansari's son Umar Ansari says, "Postmortem is yet to begin...I have written a letter, everything is clearly written in it." https://t.co/NULzTkKSUmpic.twitter.com/rQ5HYUiFTQ — ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) March 29, 2024

बांदा के रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज से पोस्टमॉर्टम के बाद कड़ी सुरक्षा के बीच माफिया मुख्तार अंसारी का शव लेकर 26 गाड़ियों का काफिला शाम पौने पांच बजे गाजीपुर के लिए रवाना हो गया। इस काफिले में मौजूद मुख्तार के वकील नसीम हैदर ने बताया कि अंसारी का शव उसके छोटे बेटे उमर अंसारी, बहू निकहत अंसारी और दो चचेरे भाइयों के सुपुर्द किया गया।

उन्होंने कहा कि शव के साथ एंबुलेंस में उमर अंसारी, निकहत अंसारी और दोनों चचेरे भाई बैठे हैं। सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस अधिकारियों की 24 गाड़ियां काफिले में हैं और दो गाड़ियां अंसारी के परिवार की हैं। मुख्तार के शव का पोस्टमॉर्टम बांदा में किया गया जो मोहम्मदाबाद (गाजीपुर) से लगभग 400 किलोमीटर दूर है और शव को फतेहपुर, कौशांबी, प्रयागराज, भदोही तथा वाराणसी आदि जिले के रास्ते उसके पैतृक निवास ले जाया जाएगा। अंसारी के शव को दफनाने के लिए काली बाग स्थित पारिवारिक कब्रिस्तान में गड्ढा खोदा गया है और अंतिम संस्कार का समय शव को लाए जाने के बाद तय किया जाएगा।

#WATCH | Uttar Pradesh ADG Law & Order, Amitabh Yash says, "In view of the 'Jumme ki Namaz' today and yesterday's incident in Banda jail, a high alert was made across the state. Extra forces were sent to several districts...Everyone has been directed to maintain peace. There is… pic.twitter.com/dDBKZXH6p8 — ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) March 29, 2024

इस बीच, गाजीपुर और मऊ समेत आसपास के जिलों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। पारिवारिक सूत्रों ने बताया कि अंसारी के शव को काली बाग कब्रिस्तान में सुपुर्द-ए-खाक किया जाएगा जो अंसारी परिवार के आवास से करीब आधा किलोमीटर दूर स्थित है। उन्होंने कहा कि इसी कब्रिस्तान में मुख्तार के माता-पिता की कब्र हैं।

#WATCH | Mukhtar Ansari death | Ghazipur DM Aryaka Akhoury says, "All arrangements have been made, force deployment and magistrate deployment have been done. Everyone is on duty. There is Jumma Nawaz as well, we have to ensure that it can be done in a peaceful atmosphere. We will… pic.twitter.com/51GhDQVLXD — ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) March 29, 2024

परिजनों के अनुसार, मुख्तार के शव को देर शाम तक लाए जाने की संभावना है। अंसारी परिवार के आवास से कब्रिस्तान तक भारी पुलिस बल तैनात किया गया है और जगह-जगह अवरोधक लगाए गए हैं। पुलिस क्षेत्राधिकारी अतर सिंह और मोहम्मदाबाद कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक पवन कुमार उपाध्याय ने बताया कि दफनाने के लिए गड्ढा तैयार कर लिया गया है।

Mukhtar Ansari's son Umar Ansari writes to the Banda District Magistrate, demanding that the postmortem of his father be done by doctors from AIIMS Delhi. In his letter, Ansari writes that their family doesn't trust the medical system of Banda. pic.twitter.com/xzlQPlppMZ — ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) March 29, 2024

परिजन बता रहे हैं कि शव को लाए जाने के बाद ही दफनाने का समय तय होगा। उनके अनुसार, परिवार के सदस्यों ने कहा कि यदि शव को रात 10 बजे तक लाना संभव होता है तो इसे शुक्रवार को ही सुपुर्द ए खाक किया जाएगा, अन्यथा यह शनिवार सुबह किया जाएगा। बांदा मेडिकल कॉलेज स्थित पोस्टमॉर्टम हाउस में अंसारी के अधिवक्‍ता नसीम हैदर ने बताया कि शव देर रात तक ही गाजीपुर पहुंचने की संभावना है और परिवार अंतिम संस्कार करने पर फैसला करेगा। बांदा पहुंचे उमर अंसारी ने जिलाधिकारी को पत्र लिखकर आरोप लगाया कि उनके पिता की योजनाबद्ध तरीके से हत्या की गई है।

पोस्टमॉर्टम दिल्‍ली एम्स (अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान) के चिकित्सकों के दल से कराया जाना चाहिए। उमर अंसारी ने पत्र में कहा, ''हमें बांदा के प्रशासन और चिकित्सकों के दल से न्याय मिलने का कोई भरोसा नहीं है।'' माफिया से नेता बना अंसारी बांदा जेल में बंद था। उसकी बांदा के एक अस्पताल में दिल का दौरा पड़ने से बृहस्पतिवार को मौत हो गई थी।

मुख्तार अंसारी को बृहस्पतिवार को तबीयत बिगड़ने के बाद बांदा जिला जेल से रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज ले जाया गया था, जहां दिल का दौरा पड़ने से उसकी मौत हो गई। बांदा मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य सुनील कौशल ने कहा, ''मेडिकल कॉलेज में दिल का दौरा पड़ने से अंसारी की मौत हो गई।''

#WATCH | Mukhtar Ansari death | On security arrangements, Ghazipur SP Omvir Singh says, "Ever since the news broke out Ghazipur Police and Administration have been on alert. There is adequate Police deployment across the district...MCC is in place and there is no crowd anywhere.… pic.twitter.com/hJrgocRyzm — ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) March 29, 2024

इस बीच, मोहम्मदाबाद यूसुफपुर में दुकानें और बाजार बंद हो गए हैं और लोग मुख्तार के शव का इंतजार कर रहे हैं। मुहम्मदाबाद गाजीपुर जिले का तहसील मुख्यालय है, जहां लोगों ने अपनी दुकानें बंद रखी हैं। इस बीच, लोग युसूफपुर मोहम्मदाबाद में मुख्तार अंसारी के आवास पर पहुंचने लगे हैं।

बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के पूर्व जिलाध्यक्ष गुलाब राम ने कहा, ''लोग मर्माहत हैं। सहानुभूति में दुकानें बंद हैं। वह (मुख्तार अंसारी) सबके सुख-दुख में शामिल होते थे।'' उन्होंने कहा लोग अंतिम दर्शन करने के लिए मुख्तार अंसारी के शव का इंतजार कर रहे हैं। वहीं, स्थानीय दुकानदार अलगू कुशवाहा ने कहा, ''उनसे (मुख्तार अंसारी से) लोगों को सहानुभूति है।’’

कुशवाहा ने कहा कि किसी ने दुकान बंद करने को नहीं कहा है, न किसी व्यापारी संगठन ने और न ही किसी दल ने लेकिन लोगों ने खुद से ही दुकानें बंद की हैं। वार्ड नंबर 25 लोहटिया के सभासद संजीव कुमार गिहार ने पत्रकारों से कहा कि किसी के कहने से नहीं, बल्कि सहानुभूति के चलते बाजार बंद है।

हालांकि संजीव नामक व्यक्ति ने कहा, ''जैसी करनी-वैसी भरनी। 2004 में मेरा भाई मारा गया और मेरा अपहरण हुआ था।’’ मोहम्मदाबाद से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक रहे कृष्णानंद राय के भतीजे आनन्‍द राय ने पत्रकारों से कहा, ''भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं।'' उन्होंने कहा कि यह भगवान का न्याय है।

वर्ष 2005 में विधायक कृष्णानंद की राय की हत्या में अंसारी और उसके परिजनों को आरोपी बनाया गया था। उधर, मऊ में भी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है और चौतरफा पुलिस बल तैनात किया गया है। एक अधिकारी ने बताया कि मऊ, गाजीपुर, बलिया समेत आसपास धारा 144 लगाई गई है।

इस बीच, भदोही से मिली खबर के अनुसार, मुख्तार अंसारी की बांदा में मौत के बाद उसके शव को गाज़ीपुर ले जाए जाने के मद्देनजर भदोही जिले में राष्‍ट्रीय राजमार्ग पर पीएसी के साथ भारी पुलिस बल तैनात है। इसके साथ ही जिले के तीन थानों में एक-एक प्लाटून अर्धसैनिक बल ‘सीमा सुरक्षा बल’ को रिजर्व में रखा गया है।

पुलिस क्षेत्राधिकारी (यातायात) भुवनेश्वर प्रसाद पांडेय ने बताया कि प्रयागराज जिले की सीमा से भदोही में राष्ट्रीय राजमार्ग पर किसी भी तरह का व्यवधान पैदा न हो, इसके लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। बलिया से मिली खबर के अनुसार, अंसारी की मौत के बाद गाजीपुर से सटे बलिया जिले में प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। जिलाधिकारी रवींद्र कुमार ने बताया कि मुख्तार अंसारी की मौत की सूचना मिलने के बाद सभी प्रशासनिक अधिकारियों को पूरी तरह से सतर्कता बरतने का निर्देश दिया गया है।

