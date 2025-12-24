देवास के सतवास में अतिक्रमण हटाने गई टीम के सामने पति-पत्नी ने खुद को लगाई आग, दोनों गंभीर

Highlights संतोष व्यास (45) और उनकी पत्नी जयश्री व्यास (40) स्टेशनरी और फोटोकॉपी की दुकान चलाते हैं। एसडीएम और पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। फिलहाल जांच के आदेश दे दिए गए हैं।

देवासः देवास जिले के खातेगांव तहसील के सतवास में बुधवार को अतिक्रमण हटाने पहुंची प्रशासनिक टीम के सामने एक दंपती ने खुद को आग के हवाले कर लिया। यह घटना मौके पर मौजूद लोगों ने मोबाइल से रिकॉर्ड कर ली, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है। घटना के बाद क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई।जानकारी के अनुसार, सतवास बस स्टैंड के पास रहने वाले संतोष व्यास (45) और उनकी पत्नी जयश्री व्यास (40) स्टेशनरी और फोटोकॉपी की दुकान चलाते हैं। बताया गया कि दंपती ने पास ही एक कॉलोनी में मकान का निर्माण शुरू किया था।

प्रशासन को इसकी अतिक्रमण शिकायत मिली थी। बुधवार सुबह तहसीलदार और राजस्व अमले के साथ जेसीबी मशीन मौके पर पहुंची और निर्माण हटाने की कार्रवाई शुरू की।कार्रवाई के दौरान संतोष व्यास और जयश्री व्यास ने विरोध जताया और अधिकारियों से तीखी बहस हुई। इसी क्रम में दोनों ने खुद पर ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगा ली।

मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों और ग्रामीणों ने तुरंत आग बुझाई और दोनों को गंभीर हालत में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सतवास पहुंचाया। वहां से प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें इंदौर के एमवाय हॉस्पिटल रेफर किया गया। मौके पर पहुंचे एसडीएम और पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। फिलहाल जांच के आदेश दे दिए गए हैं।

पुलिस ने कहा कि घटना की पूरी वीडियो फुटेज और प्रत्यक्षदर्शियों के बयान के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।इस घटना को लेकर स्थानीय लोगों में प्रशासन की कार्रवाई को लेकर आक्रोश है, जबकि अधिकारी दावा कर रहे हैं कि नोटिस पूर्व में दिया गया था और कार्रवाई पूरी तरह वैधानिक प्रक्रिया के तहत की गई।

