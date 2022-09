MP: केवल कार में पंचायत कार्यालय आने और वहां कुर्सी पर बैठने को लेकर दलित युवक की हुई जमकर पिटाई, मामला दर्ज

Highlights मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में एक दलित युवक की जमकर पिटाई हुई है। आरोप है कि पीड़ित द्वारा कार में पंचायत कार्यालय आने और वहां कुर्सी पर बैठने के कारण पिटाई हुई है। पुलिस ने दूसरा मामला दर्ज कर कार्रवाई कर रही है।

भोपाल: मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में 30 वर्षीय एक दलित व्यक्ति के परिवार ने आरोप लगाया है कि ग्राम पंचायत के कार्यालय में कुर्सी पर बैठने पर कुछ लोगों ने उसे बुरी तरह मारा पीटा है।

लेकिन बिजावर के अनुविभागीय पुलिस अधिकारी रघु केसरी ने सोमवार को इस आरोप का खंडन करते हुए कहा कि कुर्सी पर बैठने के लिए आदमी को नहीं पीटा गया बल्कि शनिवार को हुई यह घटना उस आदमी और आरोपी के बीच दुश्मनी के कारण हुई। उन्होंने बताया कि पुलिस मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश की कर रही है।

पीड़ित व्यक्ति की पत्नी और पंचायत के एक अधिकारी ने कहा कि जिला मुख्यालय से करीब 10 किलोमीटर दूर मटगुआन थाना क्षेत्र के चौका गांव में हुई इस घटना में पीड़ित व्यक्ति गंभीर रुप से घायल हो गया। पत्रकारों से बात करते हुए पीड़िता की पत्नी ने आरोप लगाया कि शनिवार को ग्राम पंचायत कार्यालय में कुर्सी पर बैठने की बात पर रोहित सिंह ठाकुर ने उसके पति की बुरी तरह से पिटाई कर दी।

महिला ने आरोप लगाया कि ठाकुर और उसके साथियों की पिटाई से उसका पति गंभीर रुप से घायल हो गया। महिला ने कहा कि उसे अपने परिवार की सुरक्षा का डर है। उसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई।

चौका ग्राम पंचायत सचिव अरविंद कुमार अहिरवार ने कहा कि पीड़ित व्यक्ति शनिवार को कपिल धारा योजना के तहत कुएं के निर्माण के लिए कागजात जमा करने के लिए कार्यालय आया था। उन्होंने भी यह दावा किया कि पीड़ित के कुर्सी पर बैठने पर ठाकुर ने आपत्ति की और उसके साथ मारपीट की।

Dalit man Beaten For Sitting On Chair by upper caste man named Rohit Singh Thakur in Madhya Pradesh';s Chhatarpur district. #dalit#fight#gorepic.twitter.com/UflUQbMMxa