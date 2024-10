Mehsana: निर्माण स्थल पर मिट्टी धंसने से 7 मजदूरों की मौत?, तीन से चार अन्य मजदूरों के दबे होने की आशंका

Highlights जिला मुख्यालय से लगभग 37 किलोमीटर दूर कडी कस्बे के पास हुई। भूमिगत टैंक बनाने के वास्ते कई मजदूर गड्ढा खोद रहे थे।

मेहसाणाःगुजरात के मेहसाणा जिले में शनिवार को एक निर्माण स्थल पर मिट्टी धंसने से 7 मजदूरों की मौत हो गई। पुलिस ने यह जानकारी दी। घटना जिला मुख्यालय से लगभग 37 किलोमीटर दूर कडी कस्बे के पास हुई। कडी थाने के निरीक्षक प्रह्लाद सिंह वाघेला ने बताया कि जसलपुर गांव में एक फैक्टरी के लिए भूमिगत टैंक बनाने के वास्ते कई मजदूर गड्ढा खोद रहे थे। तभी मिट्टी धंस गई और वे जिंदा दब गए। उन्होंने बताया, "7 शव बरामद कर लिये गए हैं और तीन से चार अन्य मजदूरों के दबे होने की आशंका है। बचाव अभियान जारी है।"

#UPDATE | Gujarat: 7 people died after the wall of a private company collapsed near Jasalpur village in Kadi taluka of Mehsana district: Tarun Duggal, SP Mehsana https://t.co/EYi6c6pcHv