Meerut Cold Storage: मेरठ में कोल्ड स्टोरेज की निर्माणाधीन छत गिरी, पांच मजदूरों की मौत और कई घायल, अभी तक 26 लोगों को बाहर निकाला

Meerut Cold Storage: मेरठ जिला मुख्यालय से करीब 30 किमी दूर दौराला क्षेत्र में शुक्रवार दोपहर कोल्ड स्टोरेज में निर्माणाधीन छत के गिर जाने से कम से कम पांच मजदूरों की मौत हो गयी तथा कई अन्य घायल हो गये। पुलिस के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। छत गिरने से पूरा मलबा नीचे काम कर रहे मजदूरों पर गिर पड़ा।

इस हादसे में मलबे में दब जाने के कारण पांच मजदूरों की मौत होने के अलावा दर्जनों मजदूरों के घायल होने की सूचना है। पुलिस और प्रशासन की टीम बचाव और राहत कार्य में जुटी है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) को भी बुलाया गया है। अभी तक 26 लोगों को निकाला जा चुका है। अभी आधा दर्जन से अधिक लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका जतायी जा रही हैं।

The roof collapsed after an explosion in cold storage. 12 labourers rescued till now. 6 injured were admitted to hospital. As per locals, 25 labours were inside. We are confirming this. Rescue process underway: Deepak Meena, DM, Meerut pic.twitter.com/JquL9boYho