क्रिसमस में एक साथ शराब पी, झगड़ा होने पर दोस्त सौजन ने फ्रेंड रॉबिन थॉमस पर पत्थर से हमलाकर मार डाला

Highlights रॉबिन और सौजन करीबी दोस्त थे। अदालत में पेश किया जाएगा।

इडुक्कीः केरल के मैरीकुलम में नशे की हालत में हुए झगड़े में 45 वर्षीय एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई। पुलिस ने शुक्रवार को बताया कि इस घटना के सिलसिले में उसके दोस्त को गिरफ्तार किया गया है। मृतक की पहचान मैरीकुलम के डोरलैंड निवासी रॉबिन थॉमस के रूप में हुई है। आरोपी सौजन भी इसी इलाके का रहने वाला है।

पुलिस के अनुसार, रॉबिन और सौजन करीबी दोस्त थे और उन्होंने बृहस्पतिवार को क्रिसमस समारोह में एक साथ शराब पी थी। उसने बताया कि सौजन के घर पर दोनों के बीच किसी बात को लेकर बहस शुरू हो गई, जिसके बाद रॉबिन अपने घर लौट आया। पुलिस ने बताया कि सौजन ने रॉबिन का पीछा किया और सड़क पर दोनों के बीच फिर से विवाद हुआ।

उसने बताया कि इसी दौरान सौजन ने गुस्से में आकर रॉबिन पर पत्थर से हमला कर दिया। पुलिस के मुताबिक, इस हमले में रॉबिन को घातक चोटें आईं और उसकी मौत हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और सौजन को हिरासत में ले लिया। उप्पुथरा पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि रिमांड की कार्यवाही के तहत उसे अदालत में पेश किया जाएगा।

Web Title: Marykulam After drinking together Christmas celebration fight broke out friend Saujan stoned his friend Robin Thomas kerala police