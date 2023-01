मणिपुर में भाजपा नेता की हत्या, घर के पास हमलावरों ने मारी गोली

Highlights मणिपुर में भाजपा नेता लैशराम रामेश्वर सिंह की गोली मारकर हत्या। मणिपुर पुलिस के अनुसार घटना सुबह 10.30 से 11.30 के बीच हुई, अस्पताल में हुई मौत।

इंफाल: मणिपुर में मंगलवार को भाजपा नेता लैशराम रामेश्वर सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई। सामने आई जानकारी के अनुसार हथियारों से लैस दो हमलावरों ने भाजपा नेता पर उस समय गोली चलाई जब वह अपने घर के पास थे। इन अपराधियों ने दो गोलियां चलाई और फिर फरार हो गए। अपराधियों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है।

इस बीच मणिपुर भाजपा ने एल रामेश्वर सिंह की हत्या पर शोक जताया है। मणिपुर भाजपा की ओर से ट्वीट किया गया, 'पूर्व-सैनिक प्रकोष्ठ के राज्य संयोजक एल रामेश्वर सिंह की हत्या के बारे में जानकर दुख हुआ। हम इस अमानवीय कृत्य की कड़ी निंदा करते हैं। इस जघन्य अपराध के अपराधियों को न्याय के दायरे में लाया जाना चाहिए और दंडित किया जाना चाहिए।'

Anguished to learn about the murder of L. Rameshwor Singh, State Convenor of Ex-Servicemen Cell.

We strongly condemned this inhumane act. The perpetrators of this heinous crime must be brought to justice & punished accordingly.

We have lost a dedicated karyakarta.@NBirenSinghpic.twitter.com/cPsFgE7uMY