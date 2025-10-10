UP Crime: कासगंज में अश्लील तस्वीरें ऑनलाइन लीक होने के बाद सास के साथ अवैध संबंध उजागर होने पर व्यक्ति ने पत्नी को उतारा मौत के घाट

कासगंज:उत्तर प्रदेश के कासगंज से अवैध संबंध और हत्या की एक भयावह घटना सामने आई है। इस घटना ने सभी को स्तब्ध कर दिया है और नैतिक मूल्यों व रिश्तों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। एक व्यक्ति ने अपनी सास के साथ छह महीने तक अवैध संबंध बनाए रखने के बाद कथित तौर पर अपनी पत्नी की गला घोंटकर हत्या कर दी। यह अवैध संबंध तब उजागर हुआ जब उनकी आपत्तिजनक तस्वीरें ऑनलाइन लीक हो गईं।

दामाद और सास के बीच संबंध

जानकारी के अनुसार, यह चौंकाने वाली घटना सिद्धिपुरा थाना क्षेत्र के नगला पारसी गाँव में हुई। आरोपी की पहचान प्रमोद के रूप में हुई है। वह अक्सर अपनी ससुराल जाता था और अपनी सास के साथ उसके घनिष्ठ संबंध बन गए। समय के साथ दोनों के बीच अवैध संबंध बन गए। यह रिश्ता लगभग छह महीने तक चला।

यह गहरा राज़ तब खुला जब प्रमोद और उसकी सास की कुछ आपत्तिजनक तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गईं। वायरल तस्वीरों से परिवार और गाँव में हड़कंप मच गया।

प्रेम-प्रसंग का विरोध करने पर पत्नी की हत्या

प्रमोद की पत्नी शिवानी को लंबे समय से अपने पति के प्रेम-प्रसंग का शक था। उसने कई बार उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन बहस बढ़ती ही गई। दो दिन पहले, एक तीखी बहस हिंसक हो गई और प्रमोद ने कथित तौर पर शिवानी की गला घोंटकर हत्या कर दी। बाद में उसका शव घर के बरामदे में गंभीर झगड़े के निशान के साथ मिला।

पुलिस ने पाया कि मौत का कारण गला घोंटना माना जा रहा है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और मामले की जाँच शुरू कर दी है।

मामले में चौंकाने वाला मोड़

हत्या के बाद, शिवानी की सास ने अपनी ही बेटी पर हत्या का आरोप लगाया। हालाँकि, शिवानी के चाचा ने दावा किया कि शिवानी की हत्या इसलिए की गई क्योंकि उसने अपने पति और सास के प्रेम-प्रसंग का विरोध किया था।

शिवानी के पिता की शिकायत पर पुलिस ने प्रमोद, उसकी सास और परिवार के अन्य सदस्यों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। प्रमोद फरार है और पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।

