Etawah News: मामूली विवाद के चलते ग्रामीण की हत्या, ईंट से कूचलकर ले ली जान; आरोपी गिरफ्तार
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: September 26, 2025 10:05 IST2025-09-26T10:04:32+5:302025-09-26T10:05:54+5:30
Etawah News: इटावा पुलिस द्वारा मात्र 04 घण्टे में हत्या की घटना में संलिप्त 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया
Etawah News: इटावा जिले के जसवंतनगर क्षेत्र में कथित तौर पर विवाद के दौरान एक व्यक्ति की ईंट से प्रहार कर हत्या कर दी गई। पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। पुलिस के अनुसार जसवंतनगर थाना क्षेत्र के मजरा गांव बीरमपुर में बृहस्पतिवार को प्रदीप कुमार (42) का रक्तरंजित शव ग्रामीणों ने देखा। ग्रामीणों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे थाना प्रभारी संजय सिंह ने छानबीन शुरू की।
थाना प्रभारी ने बताया कि प्रदीप अविवाहित था और अकेला ही गांव में रहता था, जबकि उसकी मां उसके भाइयों के साथ कहीं और रहती है। जसवंत नगर की पुलिस क्षेत्राधिकारी (सीओ) आयुषी सिंह ने बताया कि पुलिस ने पूछताछ के आधार पर हनुमंतखेड़ा निवासी देवेंद्र उर्फ़ पप्पी को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसने हत्या की बात कुबूल की।
#Etawahpolice#Goodwork— ETAWAH POLICE (@etawahpolice) September 25, 2025
मात्र 04 घंटे में हत्या की घटना कारित करने वाले 01 अभियुक्त को इटावा पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार,
कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 ईंट की गयी बरामद ।
SSP इटावा के निर्देशन में थाना जसवन्तनगर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही । pic.twitter.com/i9zFRns1dp
सिंह ने बताया कि आरोपी ने कुबूल किया कि प्रदीप के साथ उसका झगड़ा हुआ था जिससे उसने गुस्से में आकर ईंट से मार-मार कर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है।