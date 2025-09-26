Etawah News: मामूली विवाद के चलते ग्रामीण की हत्या, ईंट से कूचलकर ले ली जान; आरोपी गिरफ्तार

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: September 26, 2025 10:05 IST2025-09-26T10:04:32+5:302025-09-26T10:05:54+5:30

Etawah News: इटावा पुलिस द्वारा मात्र 04 घण्टे में हत्या की घटना में संलिप्त 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया

Man murdered in Etawah by brick due to minor dispute accused arrested | Etawah News: मामूली विवाद के चलते ग्रामीण की हत्या, ईंट से कूचलकर ले ली जान; आरोपी गिरफ्तार

Etawah News: मामूली विवाद के चलते ग्रामीण की हत्या, ईंट से कूचलकर ले ली जान; आरोपी गिरफ्तार

Etawah News:  इटावा जिले के जसवंतनगर क्षेत्र में कथित तौर पर विवाद के दौरान एक व्यक्ति की ईंट से प्रहार कर हत्या कर दी गई। पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। पुलिस के अनुसार जसवंतनगर थाना क्षेत्र के मजरा गांव बीरमपुर में बृहस्पतिवार को प्रदीप कुमार (42) का रक्तरंजित शव ग्रामीणों ने देखा। ग्रामीणों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे थाना प्रभारी संजय सिंह ने छानबीन शुरू की।

थाना प्रभारी ने बताया कि प्रदीप अविवाहित था और अकेला ही गांव में रहता था, जबकि उसकी मां उसके भाइयों के साथ कहीं और रहती है। जसवंत नगर की पुलिस क्षेत्राधिकारी (सीओ) आयुषी सिंह ने बताया कि पुलिस ने पूछताछ के आधार पर हनुमंतखेड़ा निवासी देवेंद्र उर्फ़ पप्पी को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसने हत्या की बात कुबूल की।

सिंह ने बताया कि आरोपी ने कुबूल किया कि प्रदीप के साथ उसका झगड़ा हुआ था जिससे उसने गुस्से में आकर ईंट से मार-मार कर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है। 

Web Title: Man murdered in Etawah by brick due to minor dispute accused arrested

क्राइम अलर्ट से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे

टॅग्स :Etawahup policeup crimemurder casecrime news hindiइटावाउत्तर प्रदेशयूपी क्राइमहत्याक्राइम न्यूज हिंदी