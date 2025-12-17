Maharashtra: नौकरी का झांसा देकर महिला से गैंगरेप, पीड़िता ने दर्ज कराई शिकायत

Maharashtra: महिला और दो अन्य आरोपियों ने उसपर हमला किया और उसे जबरन शहर के एक लॉज में ले गए

Maharashtra: महाराष्ट्र के बीड जिले में नौकरी दिलाने का झांसा देकर तीन लोगों ने पुणे जिले के बारामती की रहने वाली एक महिला के साथ कथित तौर पर बलात्कार किया। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि घटना छह महीने पहले हुई थी और कुछ दिन पहले इस मामले में एक महिला समेत चार लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई। पुलिस के अनुसार आरोपियों ने पीड़िता को बीड जिले के अंबाजोगाई में एक कला केंद्र में नौकरी दिलाने का झांसा दिया।

अंबाजोगाई थाने के एक अधिकारी ने पीड़िता की शिकायत का हवाला देते हुए कहा कि पीड़िता के यहां पहुंचने के बाद महिला और दो अन्य आरोपियों ने उसपर हमला किया और उसे जबरन शहर के एक लॉज में ले गए, जहां तीन व्यक्तियों ने उससे बलात्कार किया। उन्होंने कहा कि उसे वेश्यावृत्ति में धकेलने के लिये भी मजबूर किया गया। पुलिस के अनुसार महिला किसी तरह अपनी मां से बात करने में सफल रही, जिसके बाद मां ने अंबाजोगाई पहुंचकर बेटी को बचाया और उसे बारामती ले गई।

अधिकारी ने कहा कि इसके बाद बारामती थाने ने मामला दर्ज कर विस्तृत जांच के लिए उसे अंबाजोगाई ग्रामीण थाने को स्थानांतरित कर दिया। पुलिस ने कहा कि मामले की जांच जारी है। 

