महाराष्ट्र के ठाणे में ट्रांसजेंडर व्यक्ति की उसके लिव-इन-पार्टनर ने पीट पीटकर की हत्या, यह वजह आई सामने

By भाषा | Published: May 2, 2023 09:56 AM

अधिकारी ने बताया कि भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) के तहत एक मामला दर्ज किया गया है और आरोपी की तलाश की जा रही है।

महाराष्ट्र के ठाणे में ट्रांसजेंडर व्यक्ति की उसके लिव-इन-पार्टनर ने पीट पीटकर की हत्या, यह वजह आई सामने