Maharashtra: दिल्ली के बाद जालना में छात्रा ने की आत्महत्या, 13 वर्षीय बच्ची ने स्कूल की इमारत से लगाई छलांग

By अंजली चौहान | Updated: November 22, 2025 10:33 IST2025-11-22T10:31:29+5:302025-11-22T10:33:10+5:30

Maharashtra: स्थानीय निवासियों और अभिभावकों ने स्कूली बच्चों में बढ़ते तनाव के स्तर पर चिंता व्यक्त की है और अधिकारियों से सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने का आग्रह किया है.

Maharashtra student commits suicide in Jalna 13-year-old girl jumps from school building | Maharashtra: दिल्ली के बाद जालना में छात्रा ने की आत्महत्या, 13 वर्षीय बच्ची ने स्कूल की इमारत से लगाई छलांग

Maharashtra: दिल्ली के बाद जालना में छात्रा ने की आत्महत्या, 13 वर्षीय बच्ची ने स्कूल की इमारत से लगाई छलांग

Maharashtra: दिल्ली में एक स्कूली छात्र की आत्महत्या ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। अब इस बीच महाराष्ट्र में भी ऐसा ही एक मामला सामने आया है जहां एक स्कूली छात्रा ने अपनी जान दे दी। बताया जा रहा है कि 13 वर्षीय छात्रा ने स्कूल की इमारत से कूद कर अपना जीवन खत्म कर लिया। यह घटना सुबह 7.30 से 8 बजे के बीच हुई, जिससे स्टूडेंट्स, स्टाफ और रहने वालों में दहशत फैल गई। पता चला है कि जिस दिन लड़की ने जान दी, उस दिन टीचर ने उसके माता-पिता को उसकी पढ़ाई के बारे में फोन किया था।

जालना में सदर पुलिस इंस्पेक्टर संदीप भारती ने बताया कि पुलिस को सुबह करीब 8 बजे लड़की के स्कूल की सबसे ऊपरी मंज़िल से कथित तौर पर कूदने की जानकारी मिली। 

शुरुआती जांच शुरू करने के लिए पुलिस की एक टीम तुरंत मौके पर पहुंची। लड़की, जो क्लास 7 की स्टूडेंट थी, गंभीर हालत में मिली और उसे पास के हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

इंस्पेक्टर भारती ने बताया कि जांच अभी शुरुआती स्टेज में है, और अलग-अलग एंगल से जांच की जा रही है। उन्होंने कहा, “आज सुबह, 7.30 से 8 बजे के बीच, हमें जानकारी मिली कि एक 13 साल की स्कूल की लड़की ने स्कूल की छत से कूदकर सुसाइड कर लिया। जांच चल रही है। अभी, सिर्फ़ शुरुआती जानकारी मिली है, और कोई नतीजा निकालना जल्दबाज़ी होगी। पूरी जांच के बाद ही कुछ पक्का कहा जा सकता है।”

पुलिस घटना के हालात समझने के लिए स्कूल अधिकारियों, क्लासमेट्स और परिवार वालों से पूछताछ कर रही है। घटनाओं का क्रम पता लगाने के लिए स्कूल कैंपस से CCTV फुटेज भी देखी जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि अभी तक कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है।

स्थानीय लोगों और माता-पिता ने स्टूडेंट्स में बढ़ते स्ट्रेस लेवल पर चिंता जताई है और स्कूलों में मज़बूत इमोशनल सपोर्ट सिस्टम की मांग की है। मौत की सही वजह का पता लगाने के लिए लड़की की बॉडी को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है। इस बीच, सदर पुलिस स्टेशन ने एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट (ADR) दर्ज कर ली है, और जांच चल रही है।

इस घटना से स्कूल और कम्युनिटी में दुख की लहर है, अधिकारियों ने पूरी और ट्रांसपेरेंट जांच का वादा किया है।

Web Title: Maharashtra student commits suicide in Jalna 13-year-old girl jumps from school building

क्राइम अलर्ट से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे

टॅग्स :Maharashtrasuicide attemptPoliceमहाराष्ट्रआत्महत्या प्रयास