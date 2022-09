Watch: बच्ची को उठाते ही उसकी मां ने चिल्लाया बच्चा चोर, लोगों ने की आरोपी की जमकर पिटाई तो पुलिस ने बचाई जान

Highlights महाराष्ट्र के ठाणे में भीड़ द्वारा एक शख्स की जमकर पिटाई की गई है। बच्चा चोर के आरोप में शख्स को जमकर पिटा गया है। पिटते हुए पीड़ित को पुलिस ने बचाया और इलाज के लिए अस्पताल भेजा है।

मुंबई:महाराष्ट्र के ठाणे शहर के दिवा में बच्चा चोरी के संदेह में करीब 30 वर्षीय व्यक्ति की भीड़ ने बुरी तरह पिटाई कर दी। पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी है।

एक अधिकारी ने कहा कि घटना गुरुवार दोपहर को हुई और पीड़ित पिंटू निसार को पुलिस ने बचाया तथा स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया जहां वर्तमान में उसका इलाज हो रहा है। आपको बता दें कि इस घटना में निसार को कई चोट आई हैं।

मुंब्रा थाने के एक अधिकारी ने कहा, ‘‘निसार एक स्थानीय होटल में काम करता है। वह दिवा में सड़क किनारे खड़ा था तभी एक ट्रक उसके पास से गुजरा। ट्रक को देखकर वह अपनी जगह से थोड़ा पीछे हटा जिससे उसके पीछे खड़ी बच्ची को धक्का लग गया और वह नीचे गिर गई। लेकिन जब निसार ने बच्ची को उठाने की कोशिश की तो बच्ची की मां ने उसे बच्चा चोर समझ शोर मचाना शुरू कर दिया।’’

मामले में अधिकारी ने आगे बताया, ‘‘जल्द ही लोग वहां जमा हो गए और उसे पीटना शुरू कर दिया। लाठी, डंडा, लोहे की रॉड सहित लोगों के जो भी हाथ में आया, उन्होंने उससे निसार की पिटाई करनी शुरू कर दी। इस दौरान पीड़ित लोगों से गुहार करता रहा कि वह बच्चा चोर नहीं है, जैसा कि लोग उसे समझ रहे थे। लेकिन लोग लगातार उस हमला करते रहे।’’

A man in his thirties was severely beaten up by a mob on the suspicion of being a child-lifter at Diva in Thane district on Thursday, September 29.@fpjindiapic.twitter.com/U3yM8myP4b