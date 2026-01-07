Maharashtra: अकोला में कांग्रेस के उपाध्यक्ष हिदायतुल्लाह पटेल की हत्या, मस्जिद में चाकू से हमला; आरोपी
Maharashtra Congress vice president: महाराष्ट्र कांग्रेस के उपाध्यक्ष हिदायतुल्ला पटेल को अकोट के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां बुधवार सुबह उनका निधन हो गया। घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और फोरेंसिक विशेषज्ञों की मदद से सबूत जुटाए।
Maharashtra Congress vice president: महाराष्ट्र के अकोला में प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष हिदायतुल्लाह पटेल की हत्या कर दी गई है। यह वारदात उस समय हुई जब पटेल नमाज पढ़ने के लिए मंगलवार दोपहर को जामा मस्जिद गए। पुलिस के अनुसार, 66 साल के पटेल ने अकोट तालुका के मोहला गांव की जामा मस्जिद में नमाज़ पढ़ी ही थी कि दोपहर करीब 1.30 बजे उन पर हमला किया गया। पुलिस ने बताया कि हमलावर ने धारदार हथियार का इस्तेमाल किया और पटेल की गर्दन और सीने पर गंभीर चोटें पहुंचाईं, जिससे काफी खून बहने लगा।
उन्हें अस्पताल ले जाया गया और इलाज के दौरान बुधवार को उनकी मौत हो गई। पुलिस का कहना है कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है।
माना जा रहा है कि यह हमला पुरानी दुश्मनी की वजह से हुआ। ऑनलाइन सामने आए चौंकाने वाले वीडियो में हमले के तुरंत बाद पटेल खून से लथपथ कपड़ों में मस्जिद से बाहर लड़खड़ाते हुए दिख रहे थे। स्थानीय लोग उन्हें अकोट के एक प्राइवेट अस्पताल ले गए, जहां उन्हें इंटेंसिव केयर यूनिट (ICU) में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों की कोशिशों के बावजूद, अगली सुबह उन्होंने दम तोड़ दिया।
काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसचे उपाध्यक्ष हिदायत पटेल यांच्या निधनाचे वृत्त अतिशय वेदनादायी आहे.— Adv. Yashomati Thakur (@AdvYashomatiINC) January 7, 2026
मंगळवारी पटेल यांच्यावर राजकीय वादातून प्राणघातक हल्ला झाला होता. त्यानंतर अकोला येथे त्यांच्यावर उपचार सुरू होते. परंतु उपचारादरम्यान पटेल यांचे निधन झाले.… pic.twitter.com/jn722Abowr
आरोपी घंटों के भीतर गिरफ्तार
घटना के बाद, पुलिस मौके पर पहुंची और फोरेंसिक विशेषज्ञों की मदद से सबूत इकट्ठा किए। हमलावर का पता लगाने के लिए छह टीमें बनाई गईं। एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बी चंद्रकांत रेड्डी ने पुष्टि की कि आरोपी, जिसकी पहचान उबेद खान कालू खान उर्फ रज़ीक खान पटेल (22) के रूप में हुई है, को मंगलवार रात करीब 8 बजे अकोट तालुका के पनाज गांव से गिरफ्तार कर लिया गया।
हत्या के बाद, मोहला और अकोट शहर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जिला सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस अर्चित चंदक स्थिति पर करीब से नजर रख रहे हैं। अकोट ग्रामीण पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच जारी है।