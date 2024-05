घर से प्रेमिका को उठा ले गया सनकी प्रेमी, बलात्कार कर परिवार को दी धमकी; जानें मामला

अशोक नगर: मध्य प्रदेश के अशोक नगर में प्यार के खौफनाक अंजाम ने लोगों के रौंगटे खड़े कर दिए हैं। जहां एक नाराज प्रेमी ने अपनी प्रेमिका के साथ जबरन बलात्कार किया और उसके परिवार को धमकी दी। बताया जा रहा है कि 22 वर्षीय लड़की जिस शख्स के साथ प्रेम संबंध में थी उसने उसे छोड़कर किसी और से सगाई कर ली। इसकी भनक जैसे ही उसेक प्रेमी को लगी वह उसके घर पहुंच गया। नाराज प्रेमी ने अपनी ही प्रेमिका को घर से अगवा कर लिया और घसीटते हुए उसे परिवार से सामने से ले गया। आरोपी ने 22 वर्षीय लड़की का बलात्कार किया।

यह पूरी घटना बीते गुरुवार की है। आरोपी व्यक्ति अपने साथियों के साथ लड़की को जबरन घसीटता हुआ दिखाई दे रहा है। जब लड़की के भाई और परिवार ने बीच-बचाव किया तो आरोपी ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी। सलीम खान नाम के युवक ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर लड़की को उसके घर से जबरन ले जाने की कोशिश की।

