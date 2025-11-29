'मारो गोली, मैं वकीलों से निपट लूंगा': यूपी वेडिंग में म्यूजिक विवाद पर डीजे ऑपरेटर के पिता की गोली मारकर हत्या
By रुस्तम राणा | Updated: November 29, 2025 16:34 IST2025-11-29T16:34:44+5:302025-11-29T16:34:44+5:30
यह घटना सरकारी समय के बाद म्यूज़िक बजाने को लेकर हुए झगड़े के बाद हुई। इस दौरान DJ ऑपरेटर अमित ने दूल्हे के साले के कहने पर भी म्यूज़िक दोबारा शुरू करने से मना कर दिया था। यह गोलीबारी गुरुवार देर रात हरदोई के नेवादा विजय गांव के अतरौली पुलिस स्टेशन की सीमा में हुई।
लखनऊ: यूपी के हरदोई की एक शादी में हिंसा तब हो गई जब दूल्हे के साले आकाश और अखिलेश गौतम नशे में डीजे प्लेटफॉर्म पर पहुंचे और म्यूजिक फिर से शुरू करने की मांग करने लगे, जिसके बाद डीजे ऑपरेटर के पिता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। तनाव तब बढ़ गया जब अखिलेश ने कथित तौर पर आकाश से कहा, “हथियार निकालो, उसे गोली मारो, मैं वकीलों से निपट लूंगा।” इसके बाद आकाश ने अपनी कमर से बंदूक निकाली और अमित के पिता पुत्तूलाल (45) को गोली मार दी, जो अपने बड़े बेटे आशीष के साथ बीच-बचाव करने और स्थिति को शांत करने आए थे।
अमित, जो “न्यू आशीष DJ फ्लोर” सर्विस चलाता है, उसे लखनऊ के जेहटा के रहने वाले टीकाराम रैदास की बेटी और दूल्हे विकास की शादी में परफॉर्म करने के लिए बुक किया गया था। सरकारी नियमों के मुताबिक आधी रात को प्रोग्राम खत्म होने के बाद, दूल्हे के साले—आकाश और अखिलेश—शराब के नशे में DJ प्लेटफॉर्म पर पहुंचे और म्यूज़िक दोबारा शुरू करने की ज़िद करने लगे।
जब अमित ने मना किया, तो उन्होंने कथित तौर पर उसके साथ मारपीट की, जिससे उसने मदद के लिए अपने पिता पुत्तुलाल और बड़े भाई आशीष को बुलाया। वहां पहुंचने पर, पीड़ित और उसके बेटे ने दोनों को शांत करने की कोशिश की, लेकिन आकाश और अखिलेश और ज़्यादा गुस्सैल हो गए।
आकाश ने कथित तौर पर अपनी दौलत और समाज में अपनी पहचान का बखान किया, यह दावा करते हुए कि वह लखनऊ की एक प्रॉपर्टी फर्म का चेयरमैन है और "पूरे परिवार के साथ-साथ DJ फ्लोर भी खरीद सकता है।" जब अखिलेश ने जानलेवा निर्देश दिया तो मामला और बिगड़ गया, जिससे पुत्तुलाल के पेट में गोली लग गई और वह तुरंत गिर पड़ा।
अमित के भाई और वहां मौजूद दूसरे लोग पुत्तुलाल को अस्पताल ले गए, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। आरोपी अपनी जगुआर (रजिस्ट्रेशन UP 32 FS 0090) को मौके पर छोड़कर एक अलग गाड़ी में भाग गए। अमित के साथी अरुण और रिंकू और शादी में आए कई मेहमानों समेत कई चश्मदीदों ने इस बात की पुष्टि की।
एसपी अशोक कुमार मीणा ने पुष्टि की कि अखिलेश को कुछ ही घंटों में गिरफ्तार कर लिया गया और उस पर हत्या का मामला दर्ज किया गया।