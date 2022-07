Lulu Mall: लुलु मॉल में नमाज पढ़ने वाले 2 और आरोपी अरेस्ट, अब तक कुल 7 गिरफ्तारी, जानिए पूरा मामला

Highlights मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में मॉल का उद्घाटन किया था। अखिल भारतीय हिंदू महासभा के कुछ सदस्यों ने 14 जुलाई को लुलु मॉल के गेट पर धरना दिया। गिरफ्तार लोगों में से कोई भी लुलु मॉल का कर्मचारी नहीं है।

लखनऊः उत्तर प्रदेश के लखनऊ के लुलु मॉल में नमाज पढ़ने के आरोप में पुलिस ने इरफान और सऊद नाम के दो लोगों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में मॉल के प्रबंधन द्वारा प्राथमिकी दर्ज की गई थी। लखनऊ पुलिस ने कहा कि अब तक 7 लोग को अरेस्ट कर दिया गया है।

अपर पुलिस उपायुक्त (दक्षिण) राजेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया, ‘लखनऊ के सआदतगंज इलाके के रहने वाले इरफान अहमद और सऊद को गिरफ्तार किया गया हैा मामले के अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। गिरफ्तार लोगों में से कोई भी लुलु मॉल का कर्मचारी नहीं है।’

Uttar Pradesh | Two persons identifed as Irfan and Saud arrested by police for offering Namaz in Lucknow's Lulu Mall. An FIR was registered in the matter by the management of the mall: Lucknow Police pic.twitter.com/3j4HzkaMmO