JK: आतंकी संगठन लश्कर-ए-इस्लाम ने पोस्टर जारी कर दी धमकी, कहा 'घाटी छोड़ दें कश्मीरी पंडित या मरने को रहें तैयार...', टारगेट किलिंग की भी दी चेतावनी

By आजाद खान | Published: May 16, 2022 07:43 AM

आपको बता दें कि आतंकिवादियों ने धमकी भरे पोस्टर हवाल ट्रांजिट आवास के अध्यक्ष को संबोधित करते हुए लिखा है।

JK: आतंकी संगठन लश्कर-ए-इस्लाम ने पोस्टर जारी कर दी धमकी, कहा 'घाटी छोड़ दें कश्मीरी पंडित या मरने को रहें तैयार...', टारगेट किलिंग की भी दी चेतावनी