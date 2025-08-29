UP: रेलवे ट्रैक पर मिली युवक-युवती की कटी लाश, पुलिस ने जताई आत्महत्या की आशंका

Lalitpur News: ललितपुर जिले के सदर कोतवाली क्षेत्र में शुक्रवार को पुलिस ने रेल पटरी से एक युवक और एक युवती के कटे शवों को बरामद किया। पुलिस के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। ललितपुर के अपर पुलिस अधीक्षक (एएसपी) कालू सिंह ने बताया कि ग्रामीणों की सूचना पर सदर कोतवाली पुलिस ने शुक्रवार दोपहर रेल पटरी से एक युवक और एक युवती के कटे शव बरामद किए हैं।

ऐसा प्रतीत होता है कि दोनों ने किसी ट्रेन से कटकर आत्महत्या की है। उन्होंने बताया कि शवों की तलाशी से मिले पहचान पत्रों से उनकी पहचान शिवानी (20) निवासी गुमाई बांदा और अशोक रैकवार (21) निवासी चंदला छतरपुर (मप्र) के रूप में हुई है।

हादसे की सूचना दोनों के परिजनों को देकर शव पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिए गए हैं। एएसपी ने बताया कि अभी तक आत्महत्या करने के कारणों का पता नहीं चला है। मामले की जांच की जा रही है।

