UP: रेलवे ट्रैक पर मिली युवक-युवती की कटी लाश, पुलिस ने जताई आत्महत्या की आशंका
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: August 29, 2025 18:40 IST2025-08-29T18:38:47+5:302025-08-29T18:40:39+5:30
पुलिस ने शुक्रवार दोपहर रेल पटरी से एक युवक और एक युवती के कटे शव बरामद किए हैं।
Lalitpur News: ललितपुर जिले के सदर कोतवाली क्षेत्र में शुक्रवार को पुलिस ने रेल पटरी से एक युवक और एक युवती के कटे शवों को बरामद किया। पुलिस के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। ललितपुर के अपर पुलिस अधीक्षक (एएसपी) कालू सिंह ने बताया कि ग्रामीणों की सूचना पर सदर कोतवाली पुलिस ने शुक्रवार दोपहर रेल पटरी से एक युवक और एक युवती के कटे शव बरामद किए हैं।
थाना कोतवाली ललितपुर क्षेत्रांतर्गत ट्रेन दुर्घटना मे युवक-युवती की मृत्यु हो जाने के सम्बन्ध में अपर पुलिस अधीक्षक, ललितपुर की बाइट pic.twitter.com/fF7WCOzX4K— LALITPUR POLICE (@lalitpurpolice) August 29, 2025
ऐसा प्रतीत होता है कि दोनों ने किसी ट्रेन से कटकर आत्महत्या की है। उन्होंने बताया कि शवों की तलाशी से मिले पहचान पत्रों से उनकी पहचान शिवानी (20) निवासी गुमाई बांदा और अशोक रैकवार (21) निवासी चंदला छतरपुर (मप्र) के रूप में हुई है।
हादसे की सूचना दोनों के परिजनों को देकर शव पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिए गए हैं। एएसपी ने बताया कि अभी तक आत्महत्या करने के कारणों का पता नहीं चला है। मामले की जांच की जा रही है।