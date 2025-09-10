पारिवारिक विवाद और 2 की गई जान, छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल जवान ने ससुर और साली की सरकारी राइफल से भूना
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: September 10, 2025 15:42 IST2025-09-10T15:41:49+5:302025-09-10T15:42:39+5:30
Korba: हरदीबाजार थाना क्षेत्र के अंतर्गत छिंदपुर गांव के पास भिलाइबाजार-उमेंदीभाठा मार्ग पर जवान शेषराम बिंझवार ने अपनी सरकारी इंसास राइफल से चचेरे ससुर राजेश बिंझवार (35) और साली मंदासा बिंझवार (17) की गोली मारकर हत्या कर दी।
Korba: छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में पारिवारिक विवाद में छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल (सीएएफ) के एक जवान ने अपने चचेरे ससुर और साली की सरकारी राइफल से गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि जिले के हरदीबाजार थाना क्षेत्र के अंतर्गत छिंदपुर गांव के पास भिलाइबाजार-उमेंदीभाठा मार्ग पर जवान शेषराम बिंझवार ने अपनी सरकारी इंसास राइफल से चचेरे ससुर राजेश बिंझवार (35) और साली मंदासा बिंझवार (17) की गोली मारकर हत्या कर दी।
उन्होंने बताया कि जिले के रलिया गांव का निवासी शेषराम छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल में पदस्थ है। पूर्वाह्न लगभग 11.30 बजे शेषराम छिंदपुर गांव के पास भिलाइबाजार-उमेंदीभाठा मार्ग पर पहुंचा और विवाद के बाद राजेश और मंदासा पर गोलियां चला दी। अधिकारियों ने बताया कि इस घटना में दोनों की मौके पर ही मौत हो गई।
जिले के पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी ने बताया कि घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस दल को घटनास्थल के लिए रवाना किया गया तथा शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। तिवारी ने बताया कि आरोपी जवान को गिरफ्तार कर लिया गया है तथा उससे पूछताछ की जा रही है।
प्रारंभिक जानकारी के अनुसार पारिवारिक विवाद के कारण जवान ने इस घटना को अंजाम दिया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि घटना के बाद मृतकों के परिजनों और ग्रामीणों ने आरोपी को फांसी देने की मांग करते हुए सड़क को जाम कर दिया। पुलिस अधिकारी उन्हें समझाने का प्रयास कर रहे हैं।