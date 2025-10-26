Kolkata Murder: मेयर फिरहाद हकीम के आवास के पास मर्डर, रॉड मारकर शख्स की हत्या; आरोपी गिरफ्तार
By अंजली चौहान | Updated: October 26, 2025 14:14 IST2025-10-26T14:13:53+5:302025-10-26T14:14:46+5:30
Kolkata Murder: दक्षिण कोलकाता में कोलकाता के मेयर फिरहाद हकीम के आवास के पास एक सार्वजनिक सड़क पर एक व्यक्ति की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। पुलिस ने बताया कि घटना शनिवार रात करीब 11.30 बजे चेतला 17ए/17बी बस स्टैंड के सामने हुई। पुलिस के अनुसार, व्यक्ति के गले में रॉड डाली गई थी और हत्या के सिलसिले में एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है।
पॉश इलाके और खासकर मेयर के पड़ोस में हुई इस घटना ने सार्वजनिक सड़कों पर सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। पता चला है कि मृतक का नाम अशोक पासवान (42) है। वह रात करीब 11.30 बजे बस स्टैंड के पास अपने दोस्तों के साथ बैठा बातचीत कर रहा था, तभी अचानक झगड़ा शुरू हो गया। आरोप है कि किसी ने अचानक पासवान पर रॉड से हमला कर दिया और उसके गले में रॉड डाल दी। घायल और खून बह रहा यह व्यक्ति सड़क के किनारे करीब 100 मीटर तक अपनी बहन के घर की ओर भागा।
हालांकि, वह ऐसा नहीं कर सका और सड़क किनारे गिर गया। स्थानीय निवासियों ने उसे खून से लथपथ देखा और उसे पास के अस्पताल ले गए। अस्पताल के डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के तुरंत बाद, चेतला पुलिस स्टेशन के अधिकारी तुरंत मौके पर पहुँचे।
कोलकाता पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, "एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है। घटना के समय मौजूद स्थानीय निवासियों से यह भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि यह अपराध किसने किया और हत्या कैसे की गई। मामले की जाँच जारी है।"
इस घटना से इलाके में दहशत फैल गई। चेतला में जिस जगह हत्या हुई, वह मेयर फिरहाद हकीम का अपना वार्ड है। मेयर और उनकी बेटी अक्सर विभिन्न कार्यक्रमों में वहाँ जाते हैं। निवासियों ने बताया कि उन्होंने कई बार शिकायत की है कि शाम के समय बस स्टैंड के पास लोग शराब पीते हैं। उन्होंने बताया कि जिस इलाके में हमला हुआ, वहाँ देर रात तक असामाजिक गतिविधियाँ चलती रहती हैं।