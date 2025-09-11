नाम सीईओ, गजबा और प्रोफेसर?, काम केमिकल बम बनाना, मॉड्यूल का सरगना दानिश सहित 5 अरेस्ट, जानिए कैसे फेल हुआ प्लान

Highlights मॉड्यूल का सरगना दानिश, सीईओ, गजबा और प्रोफेसर जैसे विभिन्न नामों से जाना जाता था। एक मॉड्यूल देश में बड़े आतंकवादी हमले की योजना बना रहा है। इस्तेमाल होने वाले पुर्जे और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद किए हैं।

नई दिल्लीः दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ और केंद्रीय एजेंसियों द्वारा कई राज्यों में समन्वित छापेमारी के बाद पाकिस्तान स्थित एक आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया गया और पांच संदिग्ध आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया। एक अधिकारी ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह मॉड्यूल देश में बड़ा हमला करने की योजना बना रहा था। अधिकारी ने बताया कि इस मॉड्यूल के मास्टरमाइंड की पहचान अशर दानिश के रूप में हुई है और उसे झारखंड के रांची से गिरफ्तार किया गया, जबकि दो संदिग्धों - मुंबई निवासी आफताब और सूफियान को मंगलवार को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया। उन्होंने बताया कि मुजपा को तेलंगाना से गिरफ्तार किया गया, जबकि एक और आतंकवादी कामरान को भी गिरफ्तार किया गया है।

#WATCH | Delhi Police Special Cell busted a Pan-India terror module and arrested five terrorists identified as Ashhar Danish, Sufiyan Abubakar Khan, Aaftab Ansari, Huzaifa Yaman and Kamran Qureshi



A large quantity of materials and precursors for making IED have been seized from… https://t.co/uAcHkQ8r58pic.twitter.com/zoCOqCkCJK — ANI (@ANI) September 11, 2025

उन्होंने बताया कि मॉड्यूल का सरगना दानिश, सीईओ, गजबा और प्रोफेसर जैसे विभिन्न नामों से जाना जाता था। अधिकारी ने बताया, ‘‘यह छापेमारी खुफिया जानकारी मिलने के बाद की गई, जिसमें संकेत मिला था कि एक मॉड्यूल देश में बड़े आतंकवादी हमले की योजना बना रहा है। हम पिछले छह महीने से उन पर नजर रख रहे थे।’’

#WATCH | Delhi: Pramod Singh Kushwaha, Additional CP of the Special Cell, says, "A Pan India terror module has been busted. Five people have been arrested in this. Ashhar Danish, a resident of Ranchi, was the central character. Along with him, two people were from Mumbai- Sufiyan… pic.twitter.com/rBhxLl8shP — ANI (@ANI) September 11, 2025

उन्होने बताया कि कई स्थानों पर तलाशी के दौरान बड़ी मात्रा में रसायन, बॉल बेयरिंग और ‘इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस’ (आईईडी) बनाने में प्रयुक्त अन्य सामग्री बरामद की गई। उन्होंने बताया, ‘‘पुलिस दलों ने आईईडी बनाने में इस्तेमाल होने वाले पुर्जे और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद किए हैं।

#WATCH | Delhi: Pramod Singh Kushwaha, Additional CP of the Special Cell, says, "...Five people have been arrested, and this was a Pakistan handler-backed pan-India terror module. Among the people who have been arrested, one is from Jharkhand, two from Delhi, who were basically… https://t.co/jfEK2v1DoNpic.twitter.com/zsHr0LFQrM — ANI (@ANI) September 11, 2025

सोडियम बाइकार्बोनेट समेत कई रसायन, गैस मास्क, बिजली के केबल, फ्यूज प्वाइंट, तार और अन्य बिजली के उपकरण जब्त किए गए हैं।’’ पुलिस ने बताया कि रांची में दानिश के ठिकाने पर छापेमारी में रसायन और अन्य सामग्री बरामद हुई, जिनका इस्तेमाल विस्फोटक बनाने में होने का संदेह है।

पुलिस ने कहा, ‘‘प्रारंभिक जांच से पता चलता है कि मॉड्यूल पाकिस्तान में अपने संचालकों (हैंडलर्स) के संपर्क में था और बड़े पैमाने पर हमले की तैयारी कर रहा था।’’ पुलिस ने बताया कि ये संचालक बातचीत के लिए केवल सोशल मीडिया मंचों का इस्तेमाल करते थे।

पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार संदिग्धों से उनके नेटवर्क, वित्त पोषण और संभावित ठिकानों का पता लगाने के लिए पूछताछ जारी है। केंद्रीय एजेंसियां ​​अब उनके संपर्कों और संभावित अंतरराष्ट्रीय संबंधों का पता लगाने के लिए उनसे जब्त डिजिटल उपकरणों का विश्लेषण कर रही हैं। पुलिस ने कहा कि इन गिरफ्तारियों से देश में संभावित आतंकवादी हमले को रोका गया है।

