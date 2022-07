खूंटीः एसडीएम सैयद रियाज अहमद के खिलाफ यौन शोषण का मामला, शराब पिलाकर दुष्कर्म, हिरासत में लेकर पूछताछ जारी

Highlights शराब पिलाकर पीड़िता का यौन शोषण किया गया है. मामला 2 जुलाई का बताया जा रहा है. युवती डीसी कार्यालय में ट्रेनिंग के लिए आई थी.

रांचीः झारखंड के खूंटी जिले के एसडीएम (आईएएस) सैय्यद रियाज अहमद के खिलाफ एक युवती ने यौन शोषण का आरोप लगाते हुए महिला थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है. इस मामले को लेकर खूंटी पुलिस एसडीएम को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है.

खूंटी के एसपी अमन कुमार और डीसी शशि रंजन ने मामले की पुष्टि की है. इससे सैय्यद रियाज अहमद की मुश्किलें बढ़ गई हैं. एसडीएम के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने वाली पीड़िता हिमाचल प्रदेश से एकेडमिक टूर पर यहां आई थी. इसी दौरान शराब पिलाकर पीड़िता का यौन शोषण किया गया है.

पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लिया और त्वरित कारवाई करते हुए इन्हें हिरासत में ले लिया है. यह मामला 2 जुलाई का बताया जा रहा है. प्राप्त जानकारी के अनुसार युवती डीसी कार्यालय में ट्रेनिंग के लिए आई थी. इसी दौरान रात में एसडीएम ने पार्टी के बहाने युवती को बुलाया था. पार्टी के बहाने एसडीएम ने शराब पिलाकर अश्लील बातें की और यौन शोषण किया.

FIR was registered immediately after a lady alleged that she was sexually harassed by SDO Khunti. Enquiry initiated, accused taken into police custody. Probe underway. The incident happened on the morning of July 2 after a party the previous night: Aman Kumar, SP, Khunti pic.twitter.com/xDwSeXRQfw