5 करोड़ की केटामाइन ड्रग्स जब्त, मुख्य आरोपी भाजपा नेता राहुल आंजना फरार, 2 आरोपी कार सहित अरेस्ट

आगर मालवाः काला सोना कहे जाने वाली अफीम डोडा चूरा की तस्करी और गांजा की अवैध खेती के लिए बदनाम मालवा का हृदय स्थल आगर ज़िला अब स्मैक, केटामाइन और एमडी ड्रग्स जैसे सफ़ेद नशा सप्लाई का भी गढ़ बन गया है। राजस्थान की सीमा से सटे मध्य प्रदेश के इस जिले में मादक पदार्थो की तस्करी अपने शबाब पर है। ख़ास बात ये है कि खुलेआम हो रहे नशे के इस कारोबार से जुड़े सत्ता पक्ष भारतीय जनता पार्टी के लोग सामने आ रहे हैं। शुक्रवार को पुलिस ने 5 करोड़ मूल्य की केटामाइन ड्रग्स की बड़ी खेप बरामद की।

दो कार में छुपाकर भारी मात्रा में भाजपा नेता तनोडिया मंडल उपाध्यक्ष, ग्राम पंचायत थड़ोदा सरपंच पुत्र राहुल आंजना पिता सेवाराम आंजना अपने साथियों के साथ ड्रग्स ले जा रहा था। मुखबिर की सूचना के आधार पर सीएसपी मोतीलाल कुशवाहा, कोतवाली थाना प्रभारी शशि उपाध्याय सहित पुलिस बल ने बड़ोद रोड़ गणेश गौशाला के समीप संदिग्ध कारों को चेक किया तो इनमें केटामाइन ड्रग्स के साथ-साथ मशीने और अन्य उपकरण तथा परख नली जैसी सामग्री बरामद हुई।

मौके से ईश्वर मालवीय पिता तोलाराम मालवीय निवासी ग्राम थड़ोदा, दौलत सिंह पिता बापू सिंह आंजना निवासी ग्राम गुराडिय़ा बड़ोद को गिरफ्तार कर लिया गया। जबकि भाजपा मंडल उपाध्यक्ष राहुल आंजना मौके से फरार हो गया, जिसकी पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही है। फरार आरोपी के ग्राम थड़ोदा स्थित आवास पर भी पुलिस द्वारा दबिश दी गई, लेकिन आरोपी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया।

मुख्य आरोपी भाजपा में सक्रिय भूमिका का निर्वहन करता था और उसके पिता सेवाराम आंजना पूर्व भाजपा ग्रामीण मंडल अध्यक्ष भी रह चुके है। मामले में कोतवाली पुलिस द्वारा आरोपियो के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर मामला जांच में लिया गया है। पुलिस ने मौके से दो कार, इलेक्ट्रानिक सामान एवं मादक पदार्थ केटामाइन ड्रग्स करीब 9 किलो,अमोनियम क्लाराईड पॉवडर 12 किलो, 35 लीटर अल्कोहल बरामद किया है, जिसकी कीमत करीब 5 करोड़ बताई जा रही है।

10 किलो केटामाइन से तैयार होता है 80 किलो एमडी

केटामाइन ड्रग्स को बेहद खतरनाक ड्रग्स बताया जाता है। जानकारी के अनुसार 10 किलो केटामाइन ड्रग्स से करीब 80 किलो एमडी तैयार किया जा सकता है। आगर पुलिस ने करीब 9 किलोग्राम केटामाइन ड्रग्स जब्त किया है जिसकी कीमत 4 करोड़ 62 लाख से अधिक बताई जा रही है।

