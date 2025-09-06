Kerala: पत्नी के लिव-इन पार्टनर ने किया पति का कत्ल, संपत्ति विवाद बनी वजह

September 6, 2025

Kerala: पड़ोसियों ने श्यामसुंदर को निकटवर्ती अस्पताल पहुंचाया, लेकिन शनिवार तड़के उसकी मौत हो गई।

Kerala: पत्नी के लिव-इन पार्टनर ने किया पति का कत्ल, संपत्ति विवाद बनी वजह

Kerala: दक्षिण केरल में कोल्लम जिले के नादुवथूर में एक व्यक्ति की उसकी पत्नी के सहजीवन साथी (लिव-इन पार्टनर) ने कथित तौर पर चाकू मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी। मृतक की पहचान नादुवथूर के कुझिक्कट्टू जंक्शन के श्यामसुंदर के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपी धनेश (37) को गिरफ्तार कर लिया है।

पुलिस के अनुसार, श्यामसुंदर की पत्नी और बच्चा पिछले चार वर्षों से धनेश के साथ रह रहे थे और दोनों (श्यामसुंदर और धनेश) के बीच अक्सर झगड़ा होता रहता था। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि शुक्रवार रात करीब 10 बजे श्यामसुंदर ने आरोप लगाया कि धनेश अपनी पत्नी और बच्चे की मदद से उनकी संपत्ति हड़पने की कोशिश कर रहा है, जिसके बाद विवाद शुरू हो गया।

पड़ोसियों ने बीच-बचाव कर धनेश को वापस भेज दिया। प्राथमिकी के अनुसार, रात करीब 11:50 बजे धनेश कथित तौर पर वापस लौटा और एक अन्य विवाद के दौरान उसने श्यामसुंदर पर हथियार से वार किया। पड़ोसियों ने श्यामसुंदर को निकटवर्ती अस्पताल पहुंचाया, लेकिन शनिवार तड़के उसकी मौत हो गई।

पुथूर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 332(ए) (घर में जबरन प्रवेश) और 103(1) (हत्या) के तहत मामला दर्ज किया है। अधिकारियों ने बताया कि धनेश को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया जाएगा। 

