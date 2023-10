Kerala Blast: कोच्चि के कन्वेंशन सेंटर में ब्लास्ट करने वाले शख्स ने किया आत्मसमर्पण, हमले की जिम्मेदारी ली, बताई वजह

Highlights विस्फोट की जिम्मेदारी लेने वाले व्यक्ति ने त्रिशूर पुलिस स्टेशन में आत्मसमर्पण कर दिया व्यक्ति ने बम लगाने की बात स्वीकार की, जिससे एक महिला की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए आरोपी ने फेसबुक पर लाइव होकर कह रहा है कि उसने यहोवा के साक्षियों की मंडली पर उनके "राष्ट्र-विरोधी" आदर्शों के कारण हमला किया

Kerala Blast: एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में कोच्चि के एक व्यक्ति ने रविवार को कलामासेरी के एक कन्वेंशन सेंटर में हुए बम विस्फोट की जिम्मेदारी लेते हुए केरल पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, विस्फोट की जिम्मेदारी लेने वाले व्यक्ति ने त्रिशूर पुलिस स्टेशन में आत्मसमर्पण कर दिया। व्यक्ति ने बम लगाने की बात स्वीकार की, जिससे एक महिला की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए, जिनमें से सात की हालत फिलहाल गंभीर है।

केरल के एर्नाकुलम के कलामासेरी इलाके में आज सुबह यहोवा के साक्षियों की प्रार्थना सभा में हुए कई विस्फोटों में एक व्यक्ति की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। पुलिस के अनुसार, उस स्थान से कई विस्फोटों की सूचना मिली थी जहां यहोवा के साक्षी विश्वासियों की बैठक आयोजित की गई थी। विस्फोट सुबह करीब 9 बजे हुए थे। हॉल को सील कर दिया गया था और केरल पुलिस का आतंकवाद निरोधक दस्ता घटनास्थल पर था।

इससे पहले आरोपी ने फेसबुक पर लाइव होकर कह रहा है कि उसने यहोवा के साक्षियों की मंडली पर उनके "राष्ट्र-विरोधी" आदर्शों के कारण हमला किया। उसने लाइव प्रसारण में कहा कि उन्होंने जो गुमराह आंदोलन देखा, उसे सुधारने की कोशिश की। पुलिस ने अभी तक लाइव स्ट्रीम के दौरान दिए गए बयानों की सत्यता की पुष्टि नहीं की है।

BREAKING: One man named Dominic Martin through a Facebook Video has taken responsibility for the Kerala bomb blasts. He has claimed he is part of the same Christian group which had organised the event. His claims are being verified by the Kerala Police. Joint investigation by NIA… pic.twitter.com/YvTje9G5uS