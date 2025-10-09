6 माह पहले शादी, पति करता है दिल्ली में नौकरी, धान काट रहे थे ससुर और सास, घर में घुसे 3 बदमाश और धारदार हथियार से गले पर वार, खून से लथपथ बेड पर था शव
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: October 9, 2025 17:46 IST2025-10-09T17:45:03+5:302025-10-09T17:46:25+5:30
Kaushambi: शाम लगभग छह बजे मोटरसाइकिल सवार तीन बदमाश उसके घर में घुसे और धारदार हथियार से उसके गले पर कई वार किए,जिससे अंजली की मौके पर ही मौत हो गई।
Kaushambi: कौशांबी जिले के सैनी थाना क्षेत्र में बुधवार शाम अज्ञात बदमाशों ने घर में घुसकर नव विवाहिता की कथित तौर पर धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या कर दी। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस के मुताबिक थाना क्षेत्र के सिराथू नगर पंचायत के वार्ड नंबर 11 कानूनगो का पुरवा निवासी अंजली देवी (30) शाम के वक्त घर पर अकेली थी, उसकी छह माह पहले शादी हुई थी और उसका पति दिलीप पटेल दिल्ली में नौकरी करता है। पुलिस ने बताया कि अंजली देवी के ससुर मोहन पटेल और सास खेत में धान कटवा रहे थे।
तभी शाम लगभग छह बजे मोटरसाइकिल सवार तीन बदमाश उसके घर में घुसे और धारदार हथियार से उसके गले पर कई वार किए,जिससे अंजली की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि अंजली का सात वर्षीय भांजा आर्यन घर के बाहर खेल रहा था और उसने बदमाशों को घर से भागते हुए देखा जिसके बाद वह घर के अंदर गया और अपनी मामी को खून से लथपथ बेड पर पड़े पाया।
पुलिस ने बताया कि उसके शोर मचाने पर मोहल्ले के लोग इकट्ठा हुए और उन्होंने अंजली के सास ससुर को घटना की सूचना दी । अपर पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार सिंह ने बताया कि हत्या की सूचना पाकर वह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। उन्होंने कहा कि मामले की जांच की जा रही है।