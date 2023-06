कर्नाटक के कलबुर्गी में बालू माफिया का आतंक; रेत ले जा रहे ट्रक से पुलिसकर्मी को कुचला, मौत

Highlights कर्नाटक में रेत माफिया ने पुलिसकर्मी को ट्रक से कुचला पुलिसकर्मी की मौत हो गई है पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है।

कलबुर्गी: कर्नाटक के कलबुर्गी जिले के जेवरगी तालुक के नारायणपुरा गांव के पास बालू माफिया का आतंक फैला हुआ है। बालू माफिया जिले में इतने बेखौफ हो गए है कि ड्यूटी पर तैनात एक पुलिस कांस्टेबल की ट्रक से कुचलकर हत्या कर दी।

बताया जा रहा है कि मामला गुरुवार का है। घटना उस समय हुई जब नेलोगी थाने के 51 वर्षीय कांस्टेबल मयूरा अवैध खनन से रेत ले जा रहे एक ट्रक को रोकने की कोशिश कर रहे थे। इसी दौरान चालक ने सिपाही को कुचलकर मार डाला।

आरोपी चालक की पहचान सिद्धन्ना के रूप में हुई है। गौरतलब है कि पुलिस कर्मी रेत से भरे ट्रक को रोकना चाहते थे लेकिन आरोपी ड्राइवर रूका नहीं और वहां से भागना चाहता था इसलिए उसने घटना को अंजाम दिया।

Karnataka | A constable of Nelogi Police Station died on duty while trying to stop a tractor transporting illegally mined sand near Narayanpur in Jewargi taluk of Kalaburagi yesterday. The tractor driver allegedly ran over the police constable. Case registered: Police



State…