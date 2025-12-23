फर्जी रिश्तेदार बनकर शादी में जाना और माल पर हाथ साफ करना?, 32 लाख रुपये के 262 ग्राम सोने आभूषण जब्त, चोरी करने में माहिर महिला चोरनी?
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: December 23, 2025 21:04 IST2025-12-23T21:04:12+5:302025-12-23T21:04:54+5:30
23 नवंबर की सुबह वह अपनी मां के साथ बसवनगुडी स्थित एक बारातघर में एक रिश्तेदार की शादी में शामिल होने गई थीं।
बेंगलुरुः कर्नाटक में फर्जी रिश्तेदार बनकर विवाह समारोहों में शामिल होने और वहां से सोने के गहने तथा नकदी चोरी करने के आरोप में एक महिला को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने महिला को गिरफ्तार करने के बाद 32 लाख रुपये मूल्य के 262 ग्राम सोने के आभूषण जब्त करने का दावा किया है। पुलिस के अनुसार, मंजुनाथ नगर निवासी ने एक शिकायत दी थी जिसमें उन्होंने कहा था 23 नवंबर की सुबह वह अपनी मां के साथ बसवनगुडी स्थित एक बारातघर में एक रिश्तेदार की शादी में शामिल होने गई थीं।
उन्होंने बारातघर के एक कमरे में एक बैग रखा था, जिसमें 32 ग्राम की सोने की एक चेन और एक सजावटी 'कॉलर' चेन रखी थी। पुलिस ने बताया कि समारोह के बाद घर लौटने पर जब उन्होंने बैग देखा तो उसमें से करीब तीन लाख रुपये की सोने की चेन के अलावा सजावटी चेन भी चोरी हो चुकी थी। शिकायत के आधार पर बसवनगुडी थाने में चोरी का एक मामला दर्ज किया गया।
पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, ‘‘ पुलिस ने विभिन्न कोणों से मामले में जांच की और मुखबिरों से प्राप्त विश्वसनीय जानकारी के आधार पर एक दिसंबर को एक महिला को उदयनगर, के. आर. पुरम स्थित उसके आवास से गिरफ्तार किया।’’
पुलिस हिरासत में विस्तृत पूछताछ के दौरान, आरोपी ने खुलासा किया कि इस मामले के अलावा, बसवनगुडी थाने में दर्ज दो अन्य मामलों में भी उसी ने चोरी की थी, साथ ही अन्य जिलों में बारातघरों में सोने के आभूषणों की चोरी भी की थी।
अधिकारी के अनुसार, उसने कहा कि चोरी हुए सोने के आभूषण उसके घर पर रखे हुए थे और उसने अपने पति के साथ मिलकर बैंक में गहने गिरवी रखकर सोने पर ऋण लिया था। पुलिस ने बताया कि दो दिसंबर से 12 दिसंबर के बीच महिला के आवास और बैंक से कुल 262 ग्राम सोने के आभूषण बरामद किए गए तथा बरामद आभूषणों का कुल मूल्य 32 लाख रुपये है।