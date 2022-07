कर्नाटक में भाजपा युवा मोर्चा कार्यकर्ता की हत्या, सीएम बसवराज बोम्मई बोले- जल्द पकड़े जाएंगे दोषी

बेंगलुरु: कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले में मंगलवार देर शाम भाजपा के युवा मोर्चा कार्यकर्ता प्रवीण नेट्टारू की हत्या कर दी गई। हमलावरों की पहचान अभी नहीं हो सकी है। बताया जा रहा है कि ये मोटरसाइकिल पर सवार थे। घटना बेल्लारी की है।

इस घटना के बाद कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने ट्वीट कर इस निर्मम हत्या की निंदा की है और अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी की बात कहते हुए सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया है। सीएम बसवराज बोम्मई ने ट्वीट कर पीड़ित परिवार के सदस्यों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की और उन्हें कहा कि जल्द ही इस मामले में न्याय किया जाएगा।

उन्होंने ट्वीट किया, 'पार्टी कार्यकर्ता प्रवीण नेट्टारू की बर्बर हत्या के जघन्य कृत्य के अपराधियों को जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा और कानून के तहत दंडित किया जाएगा। प्रवीण की आत्मा को शांति मिले।'

बेल्लारी में पुलिस ने मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार, पीड़िता बेल्लारी के पास एक पोल्ट्री की दुकान का मालिक था और घर लौट रहा था। उसी समय उस पर हमला किया गया। प्रवीण की हत्या की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई जब सुलिया तालुक में बेल्लारी थाने के बाहर भारी भीड़ जमा हो गई।

इस दौरान कई भाजपा कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी भी की और न्याय की मांग की। सामने आई जानकारी के अनुसार हमलावरों ने प्रवीण नेट्टारू की हत्या के लिए चाकू का इस्तेमाल किया।

#WATCH | Karnataka: "We want justice" slogans raised by many BJP workers protesting against the killing of BJP Yuva Morcha worker Praveen Nettaru.



(Visuals from Bellare & Puttur in Dakshina Kannada) pic.twitter.com/troB6yCjjv