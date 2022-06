कानपुर हिंसाः 500 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज, मुख्य आरोपी हयात जफर हाशमी अरेस्ट, 18 अन्य गिरफ्तार और 40 लोग घायल

Highlights पुलिस ने पिछली रात कम से कम 12 संदिग्धों को हिरासत में लिया। 500 से अधिक लोगों के खिलाफ दंगा और हिंसा को लेकर तीन प्राथमिकियां दर्ज की गई हैं। आमिर जावेद अंसारी सहित 36 लोगों के नाम जुमे की नमाज के तुरंत बाद हुई हिंसा के संबंध में हैं।

कानपुर हिंसाः उत्तर प्रदेश पुलिस ने कानपुर में हिंसा और पथराव मामले में मुख्य आरोपी मौलाना मोहम्मद अली (एमएमए) जौहर फैन्स एसोसिएशन के प्रमुख हयात जफर हाशमी को अरेस्ट कर लिया है। 500 लोगों के खिलाफ मामले दर्ज किए हैं। हिंसा की घटनाओं में 40 लोग घायल हो गए थे।

We are identifying the culprits. Stringent action will be taken against all those who broke the law. There will be no compromise. There will be strict action: Uttar Pradesh Deputy CM Brajesh Pathak on violence in Kanpur yesterday pic.twitter.com/sfSwXNKvat — ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) June 4, 2022

उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने कहा कि कानपुर के मामले में लोगों को चिह्नित किया जा रहा है, जो लोग भी दोषी पाए जाएंगे उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कानपुर हिंसा मामले पर वरिष्ठ अधिकारी अजय पाल शर्मा ने कहा कि अभी स्थिति पूर्ण रूप से सामान्य है। हमारे पास जो भी सबूत आ रहे हैं उनके आधार पर हम लगातार कार्रवाई कर रहे हैं।

4 men involved in the conspiracy were identified, tracked & arrested. We will investigate if they had any links with PFI. Action will be taken under Gangster Act, and NSA & their properties will be seized: Kanpur CP Vijay Singh Meena pic.twitter.com/D03eGoAKKf — ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) June 4, 2022

जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कानुपर पुलिस आयुक्त विजय सिंह मीणा ने कहा कि इन सब के ख़िलाफ गैंगस्टर और NSA एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी और उनकी संपत्तियों को ज़ब्त किया जाएगा। कल 18 लोगों की गिरफ़्तारी हुई थी और आज 6 लोगों को गिरफ़्तार किया है।

The situation is normal right now. Action is being taken against all those who were involved in the incident, by identifying them. Evidence is being collected and people are being identified: Ajay Pal Sharma, SP 112 Lucknow on yesterday's violence in Kanpur, Uttar Pradesh pic.twitter.com/gHw3kJqN5U — ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) June 4, 2022

कानुपर पुलिस आयुक्त विजय सिंह मीणा ने कहा कि इनके बैंक खातों का विश्लेषण किया जाएगा कि कहीं यह अन्य PFI या अन्य किसी संस्था से सम्बंधित तो नहीं है, इसकी जांच कराई जा रही है। इनको आज कोर्ट में पेश किया जाएगा और 14 दिन की रिमांड मांगी जाएगी। इन्होंने अब तक 5-6 लोगों के नाम बताए हैं।

कल कानपुर में कुछ लोगों द्वारा माहौल खराब करने की कोशिश की थी जिस पर कार्रवाई करते हुए हमने स्थिति को काबू में किया। हमने 18 लोगों को गिरफ़्तार किया है। पूरे मामले में 3 FIR दर्ज़ कि गई। हमें सूचना मिली थी कि मुख्य आरोपी शहर छोड़कर निकल गए हैं।

हिंसा से प्रभावित इलाकों में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गयी है और शांति का माहौल है। अपर पुलिस आयुक्त (कानून व्यवस्था) आनंद प्रकाश तिवारी ने बताया कि घटनाओं के संबंध में 18 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और कुछ लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। उन्होंने कहा, ‘‘स्थिति शांतिपूर्ण है और हम चौबीसों घंटे निगरानी कर रहे हैं।’’ सूत्रों के मुताबिक, पुलिस के दलों ने पिछली रात कम से कम 12 संदिग्धों को हिरासत में लिया। तिवारी ने बताया कि बेकनगंज पुलिस थाने में 500 से अधिक लोगों के खिलाफ दंगा और हिंसा को लेकर तीन प्राथमिकियां दर्ज की गई हैं।

पहली प्राथमिकी थाना प्रभारी (बेकनगंज) नवाब अहमद ने लगभग 500 लोगों के खिलाफ दर्ज की है और उनपर घातक हथियारों से दंगा करने का आरोप लगाया है। प्राथमिकी में मौलाना मोहम्मद अली (एमएमए) जौहर फैन्स एसोसिएशन के प्रमुख हयात जफर हाशमी, उनके सहयोगियों यूसुफ मंसूरी और आमिर जावेद अंसारी सहित 36 लोगों के नाम जुमे की नमाज के तुरंत बाद हुई हिंसा के संबंध में हैं।

एसएचओ ने कहा कि हयात और उनके समर्थकों ने पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के विरोध में शुक्रवार को दुकानें बंद रखने का आह्वान किया था। प्राथमिकी में कहा गया है कि दंगाइयों ने घातक हथियारों का इस्तेमाल किया, पेट्रोल बम फेंके और सड़कों पर हंगामा किया, जिससे इलाके में दहशत फैल गई। पुलिस उप-निरीक्षक (एसआई) आसिफ रजा द्वारा दर्ज की गई दूसरी प्राथमिकी में दंगे को लेकर 350 अज्ञात लोगों के अलावा 20 लोगों को नामजद करके प्राथमिकी दर्ज की गई है।

एसआई ने अपनी प्राथमिकी में आरोप लगाया कि एमएमए जौहर फैन्स एसोसिएशन के प्रमुख हयात जफर हाशमी, यूसुफ मंसूरी, अमीर जावेद अंसारी और अन्य के साथ दादा मियां चौराहे पर जमा हुए और दुकानदारों को पनी दुकानें बंद करने के लिए मजबूर करते हुए यतीम-खाना इलाके की ओर गये जिससे अराजकता फैल गई। तीसरी प्राथमिकी चंदेश्वर हाटा निवासी मुकेश ने दर्ज करवाई है, जिसने आरोप लगाया है कि सैकड़ों मुसलमानों ने लाठी, लोहे की सरिया और घातक हथियारों से दूसरे समुदाय के लोगों पर हमला किया, उनकी हत्या के इरादे से पेट्रोल बम और पत्थर फेंके।

प्राथमिकी में आरोपी के रूप में हजारों अज्ञात व्यक्तियों की भीड़'' का उल्लेख है। प्राथमिकी में एमएमए जौहर फैन्स एसोसिएशन के प्रमुख हयात जफर हाशमी, यूसुफ मंसूरी, अमीर जावेद अंसारी, एहतिशाम उर्फ कबाड़ी, जीशान, आकिब, निजाम कुरैशी, आदिल, इमरान उर्फ कालिया, शहरयान, मुदस्सर, मोहम्मद आजाद, जीशान, अब्दुल शकील, इरफान उर्फ चड्डी, शेरा, सैफी, अरफित, इस्राइल, अकी उर्फ खिचड़ी, अदनान, परवेज उर्फ चिकना, शादाब, इशरत अली, मोहम्मद राशिद, अली शान, नासिर, आशिक अली, मोहम्मद आकिब, मोहम्मद सैद, अनस, शाहिद, बिलाल, हाजी मोहम्मद नासिर, हबीब और रहमान तथा अन्य अज्ञात व्यक्ति के नाम शामिल हैं।

पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने शुक्रवार को बताया कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की प्रवक्ता नूपुर शर्मा द्वारा हाल ही में टीवी पर बहस के दौरान पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी किए जाने के विरोध में शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद जब एक समुदाय के लोगों ने जबरन दुकानें बंद कराने का प्रयास किया तो परेड, नई सड़क और यतीमखाना इलाकों में झड़पें हुईं। पुलिस ने शनिवार को कहा कि इन झड़पों में पुलिस कर्मियों सहित कम से कम 40 लोग घायल हो गए।

(इनपुट एजेंसी)

