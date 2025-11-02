Junagadh Murder: गुजरात में रिश्ते तार-तार, नाबालिग देवर ने गर्भवती भाभी का किया रेप, माँ की मदद से दफनाया शव

Junagadh Murder:गुजरात के जूनागढ़ में रिश्तों को शर्मसार करने वाली भयावह घटना सामने आई है। जहाँ जूनागढ़ में एक 15 वर्षीय लड़के ने अपनी छह महीने की गर्भवती भाभी के साथ बलात्कार किया और अपने बड़े भाई को उसके परिवार के सामने लोहे के पाइप से पीट-पीटकर मार डाला। यह अपराध कथित तौर पर 16 अक्टूबर को हुआ था, लेकिन यह तब सामने आया जब बिहार में रहने वाली महिला के परिवार ने दिवाली के दौरान उससे संपर्क न करने पर संदेह जताया।

एक रिपोर्ट के अनुसार, महिला के रिश्तेदारों की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए, विसावदर पुलिस ने नाबालिग लड़के को हिरासत में ले लिया और पूछताछ के दौरान उसने क्रूर हत्याओं को कबूल कर लिया। आरोपी ने खुलासा किया कि उसने अपने बड़े भाई के सिर पर लोहे के पाइप से कई बार वार किया था, इससे पहले कि वह अपनी भाभी पर अपना गुस्सा निकाले, जिसने दया की भीख माँगी।

एक चौंकाने वाले मोड़ में, उसने महिला की हत्या करने से पहले उसके साथ बलात्कार करना स्वीकार किया। बाद में पोस्टमॉर्टम में पुष्टि हुई कि हमले के कारण छह महीने का भ्रूण भी गर्भ से बाहर निकल गया था, जिससे अपराध की भयावहता और उजागर हुई।

जांच से पता चला कि आरोपी अपने बड़े भाई से गहरी नफरत करता था, जो कथित तौर पर उसे पीटता था और अक्सर उसकी मवेशीखाने से होने वाली कमाई छीन लेता था। हत्याओं के बाद भेद खुलने के डर से, लड़के और उसकी माँ ने अपने घर के पीछे पाँच फुट गहरा गड्ढा खोदा और नग्न शवों और एक अर्धविकसित भ्रूण को दफना दिया, बाद में सबूत मिटाने के लिए अपने कपड़े जला दिए।

यह वीभत्स कृत्य तब तक छिपा रहा जब तक कि महिला के माता-पिता को बार-बार फोन न उठने पर शक नहीं हुआ। पूछताछ करने पर, लड़के की माँ ने दावा किया कि दंपति की हिम्मतनगर के पास एक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी, लेकिन उसके टालमटोल भरे जवाबों ने परिवार के संदेह को और गहरा कर दिया। इसके बाद परिवार बिहार से जूनागढ़ गया, जिससे पुलिस को कथित दुर्घटना की पुष्टि करने के लिए प्रेरित किया, जो झूठी पाई गई। तेजी से कार्रवाई करते हुए, अधिकारियों ने घटनास्थल से सड़ी-गली लाशें निकालीं।

Web Title: Junagadh minor brother-in-law rapes pregnant sister-in-law body buried with mother help in Gujarat