लश्कर-ए-तैयबा और हिज्ब-उल-मुजाहिदीन से संबंध और देते थे सूचना?, टीचर, लैब टेक्नीशियन, असिस्टेंट लाइनमैन, फील्ड वर्कर और ड्राइवर को नौकरी से निकाला?

जम्मूः आतंकी इकोसिस्टम के खिलाफ एक बड़े एक्शन में, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के नेतृत्व वाली जम्मू और कश्मीर सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश में आतंकी संबंधों के आरोप में पांच कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया है। जानकारी के अनुसार, नौकरी से निकाले गए कर्मचारियों में टीचर, लैब टेक्नीशियन, असिस्टेंट लाइनमैन, वन विभाग का फील्ड वर्कर और स्वास्थ्य विभाग का ड्राइवर शामिल हैं। उपराज्यपाल सिन्हा ने जिन कर्मचारियों को निकालने के आदेश दिए हैं उनमें नौकरी से हटाए जाने वालों में एक अध्यापक मोहम्मद इश्फाक, लैब टेक्नीशियन तारिक अहमद शाह, असिस्टेंट लाइनमैन बशीर अहमद मीर, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में एक फील्ड वर्कर फारूक अहमद भट और हेल्थ डिपार्टमेंट में ड्राइवर मोहम्मद यूसुफ शामिल हैं।

जांच से पता चला कि ये लोग लश्कर-ए-तैयबा और हिज्ब-उल-मुजाहिदीन जैसे आतंकी संगठनों से एक्टिव रूप से जुड़े हुए थे। जनता के भरोसे वाले पदों पर रहते हुए, वे सरकारी खजाने से सैलरी ले रहे थे, जबकि वे चुपके से टेररिस्ट ग्रुप्स के एजेंडे को आगे बढ़ा रहे थे। डिटेल्स से पता चलता है कि सरकारी टीचर मोहम्मद इशफाक को रहबर-ए-तालीम के तौर पर अपाइंट किया गया था।

2013 में उन्हें टीचर के तौर पर कन्फर्म किया गया था। अधिकारियों ने बताया कि जांचकर्ताओं को पता चला कि वह पाकिस्तान के आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के लिए काम करता था और लश्कर कमांडर मोहम्मद अमीन उर्फ अबू खुबैब के साथ रेगुलर कान्टैक्ट में था, जिसे भारत सरकार ने पाकिस्तान से आपरेट करने वाला एक आतंकवादी घोषित किया है।

जबकि उन्होंने बताया कि तारिक अहमद राह, जो एक लैब टेक्नीशियन हैं, को 2011 में कान्ट्रैक्ट पर लैब टेक्नीशियन के तौर पर रखा गया था और 2016 में सब-डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल, बिजबेहरा, अनंतनाग में पक्का कर दिया गया था। वह शुरू में ही हिजबुल मुजाहिदीन के असर में आ गया था, अपने चाचा अमीन बाबा उर्फ आबिद, जो 1998-2005 तक हिज्ब के डिविजनल कमांडर थे, से प्रभावित होकर।

तारिक के लिंक तब सामने आए जब स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने अमीन बाबा के 2005 में पाकिस्तान भागने की जांच की। तारिक ने अमीन बाबा को अनंतनाग में रुकने में मदद की और अटारी-वाघा बॉर्डर तक उसके ट्रांसपोर्ट का इंतजाम किया। अधिकारियों ने बताया कि यह कदम जम्मू कश्मीर में सुरक्षा और सुशासन सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। उपराज्यपाल कार्यालय ने कहा कि इस तरह की कार्रवाई भविष्य में भी सुरक्षा जांच और आतंकवाद विरोधी नियमों के तहत जारी रहेगी।

