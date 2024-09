Jitiya Vrat: बिहार में बड़ा हादसा, नदियों- तालाबों में स्नान करते समय 37 बच्चों समेत 43 लोगों की डूबने से मौत और 3 अन्य लापता

Highlights सरकार ने बृहस्पतिवार को एक बयान में यह जानकारी दी। घटनाएं बुधवार को त्योहार के दौरान राज्य के 15 जिलों में हुईं।

पटनाः बिहार में जीवित्पुत्रिका व्रत त्योहार के दौरान अलग-अलग घटनाओं में नदियों और तालाबों में पवित्र स्नान करते समय 37 बच्चों समेत 43 लोगों की डूबने से मौत हो गई तथा तीन अन्य लापता हो गए। राज्य सरकार ने बृहस्पतिवार को एक बयान में यह जानकारी दी। घटनाएं बुधवार को त्योहार के दौरान राज्य के 15 जिलों में हुईं। जीवित्पुत्रिका महिलाएं अपने बच्चों की कुशलता के लिए व्रत रखती हैं।

