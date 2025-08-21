पति और बच्चे को छोड़कर देवर अंशु के साथ फरार पत्नी नेहा कुमारी, पुलिस ने मोबाइल लोकेशन ट्रैक करके शेखपुरा के देवरा गांव से किया बरामद
By एस पी सिन्हा | Updated: August 21, 2025 16:16 IST2025-08-21T16:13:54+5:302025-08-21T16:16:34+5:30
Jamui:बिहार में जमुई के जिले लछुआड़ थाना क्षेत्र के जाजल गांव से इश्क के बुखार में रिश्तों की मर्तादा को तार-तार कर देने वाली घटना सामने आई है। दरअसल, भाभी को अपने देवर से इश्क हो गया और मोहब्बत का जुनून ऐसा चढ़ा कि नेहा कुमारी अपने पति और छोटे बच्चे को छोड़कर अपने ममेरे देवर अंशु के साथ फरार हो गई। पीड़ित पति ने पुलिस में शिकायत की तो पुलिस ने महिला और युवक को एक साथ शेखपुरा से हिरासत में ले लिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 2023 में धर्मपुर (खैरा थाना) की रहने वाली नेहा कुमारी की शादी पवन कुमार से हुई थी और उसके बाद पवन अपनी पत्नी व नवजात शिशु को लेकर तमिलनाडु मजदूरी करने गए। वहीं, खाना-पीना और रोजगार के सिलसिले में नेहा और अंशु की मुलाकात हुई। धीरे-धीरे दोनों के बीच गहरी दोस्ती और अंततः प्रेम संबंध बन गया।
इस संबंध की भनक लगते ही पवन परिवार सहित वापस बिहार लौट आए, लेकिन मोबाइल पर दोनों की बातचीत बंद नहीं हुई। अंशु की लगातार फोनिंग और बातचीत को लेकर पवन ने नेहा को कई बार रोकने की कोशिश की, लेकिन वह न मानी। एक देर रात नेहा और अंशु अचानक घर से गायब हो गए।
पति ने पुलिस में अपहरण की शिकायत की, लेकिन पुलिस ने मोबाइल लोकेशन ट्रैक करके दोनों को शेखपुरा जिले के देवरा गांव से एक कमरे से बरामद कर लिया। सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कर दोनों को थाने लाया गया। नेहा ने पुलिस को बताया कि उसका स्वयं के इरादे से अंशु के साथ भागने का फैसला था किसी ने उसे अपहरण नहीं किया था। इसके बाद, पुलिस ने मामला शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाया, और पति-पत्नी को समझा कर साथ भेज दिया। पवन ने भी आश्वस्त किया कि यदि वह वफादारी निभाएगी, तो वह उसे वापस अपने घर पर रखेगा।