VIDEO: जमशेदपुर के ज्वेलरी शॉप में दिनदहाड़े डकैती, मालिक को पीटकर किया घायल

Jamshedpur Jewellery Shop Robbed: जमशेदपुर के सोनारी थाना क्षेत्र स्थित वर्द्धमान ज्वेलर्स में आज दोपहर लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। 6 चोर ग्राहक बनकर दुकान में घुसे और हथियार निकालकर दुकान में मालिक को बंधक बना लिया। इसके बाद उन्होंने दुकान के मालिक के साथ मारपीट की और उसके सर पर बंदूक के बट से हमला किया। दुकान के मालिक गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दिन दहाड़े लूट की ये घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है, चोर लाखों रूपए के आभूषण लूट कर फरार हो गए और तीन राउंड फायरिंग भी की।

