Jaipur hit-and-run: जयपुर में SUV का कहर, शख्स को कुचलकर चालक फरार; लोगों में आक्रोश
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: August 17, 2025 12:58 IST2025-08-17T12:56:34+5:302025-08-17T12:58:34+5:30
Jaipur hit-and-run: उन्होंने बताया कि घायल चंद्रशेखर को कांवटिया अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
Jaipur hit-and-run: राजस्थान की राजधानी जयपुर के मुरलीपुरा थाना क्षेत्र में सड़क पर तुनकमिजाजी की एक घटना के दौरान एक ‘एसयूवी’ वाहन की चपेट में आने से 35 वर्षीय एक व्यक्ति की मौत हो गई। पुलिस ने यह जानकारी दी। अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (पश्चिम) आलोक सिंघल ने बताया कि जिस व्यक्ति की जान गयी है उसकी पहचान उत्तर प्रदेश के मूल निवासी चंद्रशेखर के रूप में हुई है, जो यहां किराये पर रहता था और मजदूरी करता था।
उन्होंने बताया कि वह एक स्कॉर्पियो एसयूवी वाहन और एक अन्य कार की टक्कर के बाद दो समूहों के बीच हुए संघर्ष में फंस गया था।
उन्होंने बताया कि दोनों वाहनों की टक्कर के बाद, एसयूवी में सवार चार-पांच लोगों ने लाठियां निकाली, कार के शीशे तोड़ दिए और चालक से झगड़ा करने लगे। उन्होंने बताया कि जैसे ही स्थानीय लोग इकट्ठा हुए और उनका विरोध किया, चंद्रशेखर अफरा-तफरी के बीच सड़क पर गिर पड़ा।
खौफनाक-दर्दनाक...
जयपुर के मुरलीपुरा में एक स्कोर्पियो की कार से टक्कर हुई तो स्कोर्पियो में सवार बदमाशों ने पहले तो डंडों से कार के शीशे तोड़े..
जब लोगों ने घेरा तो भीड़ पर स्कोर्पियो चढ़ा दी
एक मजदूर को कुचल कर मार दिया .... pic.twitter.com/AoWaLSf3rk
सिंघल ने बताया कि भीड़ से घिरा हुआ महसूस करते हुए हमलावर कथित तौर पर एसयूवी में भाग गए और उसे कुचल दिया। उन्होंने बताया कि घायल चंद्रशेखर को कांवटिया अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
इस घटना से स्थानीय लोगों में आक्रोश फैल गया। अधिकारियों ने बताया कि आरोपियों की पहचान और उन्हें पकड़ने के प्रयास जारी हैं।