Jaipur hit-and-run: जयपुर में SUV का कहर, शख्स को कुचलकर चालक फरार; लोगों में आक्रोश

Jaipur hit-and-run: राजस्थान की राजधानी जयपुर के मुरलीपुरा थाना क्षेत्र में सड़क पर तुनकमिजाजी की एक घटना के दौरान एक ‘एसयूवी’ वाहन की चपेट में आने से 35 वर्षीय एक व्यक्ति की मौत हो गई। पुलिस ने यह जानकारी दी। अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (पश्चिम) आलोक सिंघल ने बताया कि जिस व्यक्ति की जान गयी है उसकी पहचान उत्तर प्रदेश के मूल निवासी चंद्रशेखर के रूप में हुई है, जो यहां किराये पर रहता था और मजदूरी करता था।

उन्होंने बताया कि वह एक स्कॉर्पियो एसयूवी वाहन और एक अन्य कार की टक्कर के बाद दो समूहों के बीच हुए संघर्ष में फंस गया था।

उन्होंने बताया कि दोनों वाहनों की टक्कर के बाद, एसयूवी में सवार चार-पांच लोगों ने लाठियां निकाली, कार के शीशे तोड़ दिए और चालक से झगड़ा करने लगे। उन्होंने बताया कि जैसे ही स्थानीय लोग इकट्ठा हुए और उनका विरोध किया, चंद्रशेखर अफरा-तफरी के बीच सड़क पर गिर पड़ा।

सिंघल ने बताया कि भीड़ से घिरा हुआ महसूस करते हुए हमलावर कथित तौर पर एसयूवी में भाग गए और उसे कुचल दिया। उन्होंने बताया कि घायल चंद्रशेखर को कांवटिया अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

इस घटना से स्थानीय लोगों में आक्रोश फैल गया। अधिकारियों ने बताया कि आरोपियों की पहचान और उन्हें पकड़ने के प्रयास जारी हैं। 

