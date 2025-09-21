इंदौर में कॉन्स्टेबल ने कोबरा पकड़ा, उंगली में डंसने से मौत, पकड़ा तो ताली बजा रहे थे साथी
इंदौरः इंदौर में फर्स्ट बटालियन में पदस्थ एक आरक्षक की कोबरा सांप के डसने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि वह शनिवार रात में अस्तबल में सांप पकड़ने गया था, तभी सांप ने उसे हाथ में डंस लिया। अधिकारियों ने उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया। इलाज के दौरान आरक्षक ने दम तोड़ दिया। सदर बाजार पुलिस के अनुसार, आरक्षक संतोष चौधरी (47) को शनिवार रात करीब 9 बजे सांप ने डंस लिया था। साथी स्वामी प्रसाद साहू उपचार के लिए एमवाय अस्पताल लेकर पहुंचे थे।
आरक्षक पहले भी पकड़ चुका सांप
पुलिस ने बताया कि संतोष चौधरी फर्स्ट बटालियन में आरक्षक के पद पर कार्यरत था। पिछले 17 सालों से सेवा दे रहा था। रात में जब घोड़ों के अस्तबल में सांप की सूचना मिली, तो अधिकारी के कहने पर संतोष वहां पहुंचा। वह पहले भी सांप पकड़ चुका था, इसलिए उसे बुलाया गया। संतोष इंदौर का ही रहने वाला था। परिवार में पत्नी, एक बेटा और एक बेटी है। घटना की जानकारी मिलते ही कई अधिकारी रात में अस्पताल पहुंच गए थे