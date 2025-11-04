साबरमती एक्सप्रेस में ट्रेन अटेंडेंट ने भारतीय सेना के जवान को चाकू से मार डाला, ट्रेने में बेडशीट को लेकर हुआ था झगड़ा

बीकानेर: बीकानेर-जम्मू तवी साबरमती एक्सप्रेस में बेडशीट को लेकर हुए झगड़े के बाद एक ट्रेन अटेंडेंट ने इंडियन आर्मी के एक जवान को चाकू मारकर मार डाला। यह घटना रविवार रात (2 नवंबर) को एक AC कोच के अंदर हुई, जिससे यात्री हैरान रह गए। आरोपी की पहचान जुबैर मेमन के रूप में हुई है और उसे बीकानेर रेलवे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।

पीड़ित की पहचान जिग्नेश चौधरी के रूप में हुई है, जो जम्मू और कश्मीर के उधमपुर में तैनात थे, और साबरमती, गुजरात में अपने घर जा रहे थे। उन्होंने फिरोजपुर कैंट से ट्रेन पकड़ी थी। शुरुआती जांच के मुताबिक, दोनों के बीच झगड़ा तब शुरू हुआ जब चौधरी ने अटेंडेंट से बेडशीट मांगी। बताया जाता है कि बात बढ़ गई और दोनों के बीच तीखी बहस हुई जो जल्द ही हाथापाई में बदल गई।

जांचकर्ताओं ने बताया कि जुबैर बाद में सैनिक का पीछा करते हुए उसके कोच तक गया और उस पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे उसकी पिंडली में चोट लगी। चौधरी को बहुत ज़्यादा खून बह रहा था और मेडिकल मदद मिलने से पहले ही उसकी मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है और हमले की वजह जानने के लिए गवाहों के बयानों की जांच कर रही है।

#WATCH | Bikaner, Rajasthan | An Army personnel died after a physical altercation with another passenger on the moving Sabarmati Express from Jammu Tawi



Anand Kumar Gila, District Station House Officer, Railway Police, Bikaner, says, "Last night around 11 pm, a passenger named… pic.twitter.com/yjZEs2fzeA — ANI MP/CG/Rajasthan (@ANI_MP_CG_RJ) November 4, 2025

बीकानेर रेलवे पुलिस के अधिकारियों ने पुष्टि की है कि FIR दर्ज कर ली गई है और आगे की जांच चल रही है। अधिकारी सर्विलांस फुटेज भी देख रहे हैं और ट्रेन स्टाफ से भी पूछताछ कर रहे हैं।





Web Title: Indian Army Jawan Stabbed To Death By Train Attendant After Argument Over Bedsheet On Sabarmati Express